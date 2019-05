Rządowe samochody reklamują program PiS? Poseł zawiadomił prokuraturę

O podjętych przez siebie krokach Szłapka poinformował za pośrednictwem Twittera. Zamieścił tam zdjęcie przesłanego do prokuratury zawiadomienia oraz przykład opisanego przez siebie procederu. Zwrócił uwagę, że reklama postulatów wyborczych PiS znalazła się na wozie należącym do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Przypomniał, że „Nowa Piątka” czy „Piątka Kaczyńskiego” to obietnice na wybory do PE. W jego ocenie opisana sytuacja wyczerpuje znamiona przestępstwa nieodpłatnego świadczenia usług reklamowych na rzecz KW Prawi o Sprawiedliwość przez Śląsku Urząd Wojewódzki w Katowicach, co narusza art. 507 Kodeksu wyborczego.

Szłapka podkreśla, że wspomniany pojazd nie należy do partii PiS, ale do wszystkich podatników i nie może być wykorzystywany do promocji działań wybranej partii, nawet jeśli jest to partia rządząca. Ma nadzieję, że prokuratura zajmie się tym przypadkiem w trybie wyborczym.