PiSbus ruszył w trasę. „To są szczególne wybory”

Kolejny dzień kampanii z udziałem PiSbusa rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem polityków startujących z list PiS-u w Warszawie. – To są szczególne wybory. To nie są tak, jak każde inne, które już były. Z dwóch względów. Po pierwsze, Polska chce być równo traktowana i chce, żeby jej interesy były dobrze reprezentowane i respektowane w UE. Po drugie, UE jest dzisiaj nękana kryzysami, kilkoma kryzysami i wymaga naprawy – mówił podczas briefingu Jacek Saryusz-Wolski. – Dlatego trzeba tych praw iść do UE, do PE bronić i tak ważny jest udział w tych wyborach. Ważne jest również, żeby wszyscy innych z kolei przekonywali do tego, że pójście do wyborów jest szalenie ważne i stawką jest to, jaką pozycję Polska, polskie sprawy zajmą na najbliższe pięć lat – dodał cytowany przez 300polityka.pl.

Na miejscu był obecny również Ryszard Czarnecki. „Start PiSbusa w Warszawie: zaczęliśmy od Wolumenu. Dużo rozmów z ludźmi, wiele wyrazów poparcia i sympatycznych reakcji” – napisał na Twitterze.

Do PiSbusa wsiadła także Beata Szydło, która we wtorek pojawiła się w województwie świętokrzyskim. Wicepremier miała w planach odwiedzenie takich miejscowości jak Kazimierza Wielka, Pińczów, Włoszczowa, Skarżysko-Kamienna czy Starachowice.