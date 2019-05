Konfederacja bezprawnie wykorzystała wizerunek Cejrowskiego? „Nikt nie pytał mnie o zdanie”

„Poparłem program, poparłem osoby, nie udzieliłem »oficjalnego poparcia« partii. Nie życzę sobie być na plakatach wyborczych” – poinformował Wojciech Cejrowski we wpisie zamieszczonym na Facebooku we wtorek 14 maja. Dodał, że „nikt nie pytał go o zdanie ani o pozwolenie na wykorzystanie wizerunku i nazwiska w kampanii politycznej”. Na plakacie oprócz wizerunku Cejrowskiego znajduje się również logo Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Pojawiają się napisy: „Wojciech Cejrowski oficjalnie popiera Konfederację” oraz „26 maja wspólnie z Wojciechem Cejrowskim głosujemy na listę nr 1”.

„Jeżeli jeszcze oficjalnie Pan nie poparł to najwyższy czas! Tu chodzi o losy naszego kraju”, „Panie Wojciechu, to tylko grafika, mem. Na żadnym plakacie z pewnością Pan nie będzie”, „Czy to plakat wyborczy? Nie, bardziej informacja o poparciu tak znanej osoby. Sygnowana logiem Konfederacja” – komentowali internauci. „Dogadajcie się między sobą”, „Są mniej publiczne sposoby wyjaśnienia tego. To może być nieporozumienie” – dodawali inni.

