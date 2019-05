Działacz Konfederacji trzymał jarmułkę nad głową polityk PiS. Zareagował ambasador RP w Izraelu

W sobotę 18 maja w Galerii Korona w Kielcach zorganizowano debatę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy startują z okregu świętokrzysko-małopolskiego. W spotkaniu wzięli udział m.in. wiceminister sportu Anna Krupka z Prawa i Sprawiedliwości oraz działacz Konfederacji Konrad Berkowicz. Polityk PiS mówiła m.in. o tym, że Janusz Korwin-Mikke klękał przez Władimirem Putinem nazywając go ekscelencją a Unia Europejska powinna wrócić do chrześcijańskich korzeni. W pewnej chwili do wiceminister sportu podszedł Konrad Berkowicz, który trzymał nad jej głową jarmułkę. Nieświadoma zachowania kandydata Konfederacji polityk PiS przemawiała dalej.

Zachowanie Konrada Berkowicza potępił ambasador Polski w Izraelu. „Potępiam to. Jednoznacznie. Wszystkie przejawy nienawiści motywowanej rasowo są niedopuszczalne” - napisał na Twitterze Marek Magierowski.

35-letni Konrad Berkowicz to wiceprezes Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, czyli w skrócie KORWiN. Jest też „jedynką” na liście Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego w okręgu świętokrzysko-małopolskim.

