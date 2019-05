Wyborcza piosenka kandydata PiS w klimacie disco-polo. „Nasz profesor Karski rycerzem prezesa!”

Niektórzy kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego postanowili dotrzeć do elektoratu za pomocą specjalnie nagranych z tej okazji piosenek. Tak zrobił m.in. Marcin Duszek z PiS. „To Euroduszek stróż, Bruksela jest tuż tuż”– słyszymy w jego spocie wyborczym, któremu towarzyszy piosenka disco polo nagrana przez zespół Fortex z Międzyrzecza Podlaskiego.

W podobnym klimacie swoją piosenką wyborczą nagrał Karol Karski ubiegający się o miejsce w europarlamencie z listy PiS w okręgu nr 3, czyli podlaskim i warmińsko-mazurskim. „Wielu na kampanijnym szlaku pytało: czy w tym roku też będzie piosenka wyborcza? Pewnie, że tak! Bo Karski nigdy nas nie zawiedzie” – napisał polityk na Twitterze. Utwór zaczyna się od słów Jarosława Kaczyńskiego o muzyce disco-polo, po czym wokalista płynnie przechodzi do wyliczenia zalet kandydata. „Zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach, nasz profesor Karski rycerzem prezesa! (...) W europarlamencie polskie racje wnosi, dla swoich wyborców sukcesy odnosi” – słyszymy.

Karski jako rycerz

To nie pierwszy spot Karola Karskiego w tej kampanii wyborczej. Na początku maja kandydat opublikował spot, w którym wcielił się w postać rycerza. „Polska zawsze była sercem Europy. Kiedyś o nasze interesy zabiegano różnymi sposobami. Dziś potrzebujemy skutecznej i odważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim!”– napisał Karol Karski na Twitterze, a to tylko zapowiedź do tego, co czeka nas w załączonym materiale. Walka krzyżaków z przedstawicielami polskiego rycerstwa ma być zapewne nawiązaniem do zabiegania o interesy naszego kraju. „26 maja odbędzie się bardzo ważna bitwa. Zadecydujemy jaka ma być Polska na arenie europejskiej, skuteczna czy spolegliwa” – słyszymy z ust Karskiego, który wystąpił w roli jednego z rycerzy. „Ja wybieram Polskę skuteczną i odważną, Polskę będącą sercem Europy” – deklaruje polityk.