Schetyna: Najlepsze dni PiS-u są już za nim. Oni gaszą pożar benzyną

– Ta kampania wyborcza pokazuje, że najlepsze dni PiS-u są już za nim. Bo oni sobie kompletnie nie zdają sprawy z projektów, o których mówią, które zgłaszają na konferencji prasowej, żeby zgasić pożar. Oni gaszą pożar benzyną. Jak chcą, żeby oświadczenia majątkowe dotyczyły współmałżonków, dzieci dorosłych, radnych, wojewodów, marszałków, to zobaczycie państwo jak kasta PiS-u dorabiała się przez te ostatnie 4 lata. W radach nadzorczych, firmach państwowych, spółkach Skarbu Państwa. Prezes Kaczyński nie zdaje sobie sprawy, co robi swojej formacji. On ją po prostu demoluje – ocenił Grzegorz Schetyna na antenie Polsat News.

Lider PO odniósł się również do kwestii tzw. ustawy 447 dotyczącej mienia bezspadkowego, która od jakiegoś czasu budzi spore kontrowersje. – Oczywiście że Platforma nie będzie płacić odszkodowań za tzw. mienie bezspadkowe. To kolejna sprawa, gdzie PiS kompletnie nie wyczuwa nastrojów. Podpalają, próbują teraz stworzyć taką sytuację, która ma straszyć Polaków. Pamiętamy, jak Kaczyński robił to z uchodźcami w 2015 roku, teraz już się to nie udało w wyborach samorządowych. Oni nie rozumieją, czego Polacy oczekują. Oczekują uczciwych, normalnych relacji, wyjaśnienia sprawy pedofilii w Kościele i normalnych relacji między polityką a obywatelem, a tego nie ma – podkreślił polityk dodając, że „to PiS doprowadził do wojny atomowej z całym zewnętrznym światem i jest z nim w konflikcie, a w Izraelu odbywa się kampania wyborcza w oparciu o atak na Polskę”.

Według Grzegorza Schetyny Konfederacja to „partia wyhodowana przez PiS”. – To są dzieci Kaczyńskiego, polityczne dzieci Kaczyńskiego. I za to PiS zapłaci w tych wyborach – ocenił.