Polska w strefie euro? Sprawdź, jakie poglądy w tej sprawie reprezentują poszczególne partie

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się na przyjęcie euro w tym momencie. Jak podkreślają, będzie to się wiązało z wzrostem cen. Jednak nie wykluczają przyjęcia euro w przyszłości. „Nie zgadzamy się na szybkie wprowadzenie euro w Polsce i na wzrost cen. Zrobimy to w momencie, który będzie dla Polski i Polaków ekonomicznie korzystny. Ani wcześniej, ani później” – stwierdził przedstawiciel KW Prawo i Sprawiedliwość.

Przedstawiciele Koalicji Europejskiej są zdania, że Polska powinna wejść do strefy euro, ale nie teraz. Komitet KWW Koalicja Europejska PO PSL SLD.N Zieloni zaznacza, że wejście do strefy euro powinno być poprzedzone debatą z Polakami, „ale dopiero w momencie, gdy Polska będzie spełniać warunki niezbędne do przystąpienia do strefy RM2” .

O zdanie Polaków w tej sprawie chce także zapytać Kukiz’15, ale nie w debacie, tylko w referendum. KWW Kukiz'15 zaznacza jednak, że w najbliższym czasie są zdecydowanymi przeciwnikami wejścia Polski do strefy euro, bo nie opłaci się to Polakom. Przedstawiciele tego ugrupowania twierdzą, że może się to zmienić w ciągu ok. 50 lat. Kiedykolwiek jednak rozważana byłaby ta kwestia to ich zdaniem „ostateczną decyzję w tej sprawie kategorycznie powinno się podjąć po stosownym referendum ogólnokrajowym” .

Wiosna Roberta Biedronia zwraca uwagę, że ważniejsze od dyskusji kiedy, jest pytanie jak. Zdaniem tej partii „strefa euro potrzebuje reform, które wyrównają dzisiejsze niestabilności i błędy konstrukcyjne” . Jednak przedstawiciele KW Wiosna Roberta Biedronia podkreślają, że Polska powinna brać aktywny udział w debacie na temat przyszłości strefy euro, żeby w przyszłości móc „bez obaw do niej dołączyć i maksymalnie wykorzystać ją dla polskiej gospodarki” .

Na potrzebne zmian w strefie euro, szczególnie w zakresie wspólnej polityki podatkowej, większych publicznych inwestycji oraz systemu wyrównującego nierównowagi handlowe zwraca uwagę KWW Lewica Razem. „Powinniśmy przyjąć wspólną walutę dopiero po reformie strefy euro, tak by faktycznie służyła ona wszystkim krajom wspólnoty, a nie tylko krajom najbardziej rozwiniętym gospodarczo (głównie Niemcom)” – zauważają przedstawiciele tego ugrupowania.

Mniejsze komitety są przeciwne przyjęciu wspólnej europejskiej waluty przez Polskę. „Bogactwo narodu nie zależy od koloru farby, jakim zadrukowany jest papier będący oficjalnym środkiem płatniczym. Dlatego nie powinniśmy spieszyć się do strefy euro” – stwierdził przedstawiciel KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski. Zdecydowanymi przeciwnikami euro są również KKW Polexit – Koalicja i KW Jedność Narodu, które uważają, że wejście przez Polskę do strefy euro oznaczałoby utratę resztek polskiej suwerenności.

EuroPAP News nie poinformował, jakie zdanie na temat przyjęcia przez Polskę euro ma Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Nie wiadomo, czy komitet wyborczy nie otrzymał pytania, czy nie udzielił na nie odpowiedzi. Jak jednak wynika z poprzednich wypowiedzi polityków Konfederacji w tej sprawie ugrupowanie jest stanowczo przeciwne przyjęciu euro przez nasz kraj.