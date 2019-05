Róża Thun publikuje spot z Kaczyńskim: Z Leszkiem można było się przynajmniej pośmiać

W pierwszej części spotu Róża Thun, a właściwie Róża Gräfin von Thun und Hohenstein przypomina wypowiedzi polityków, którzy używali jej nazwiska, nie zawsze w pozytywnym kontekście. Spot kandydatki sugeruje, że niektórzy politycy mają obsesje w tej kwestii. W tle można usłyszeć charakterystyczna V symfonię Beethovena, w której nazwisko posłanki używane przez innych polityków jest podłożone jako element klasycznej melodii.

W spocie użyto wypowiedzi m.in. Dominika Tarczyńskiego, Beaty Szydło, Patryka Jakiego, Janusza Korwin-Mikkego, Jacka Sasina, czy Ryszarda Czarneckiego. Część wypowiada słowo „Thun” w sposób, który ma prawdopodobnie podkreślić obce brzmienie pełnego nazwiska europosłanki. Jest też przywołana wypowiedź Magdaleny Ogórek, która wypowiada nazwisko polityk Koalicji Obywatelskiej z wyraźnym lekceważeniem mówiąc „Thun und cośtam”.

Jednak w pewnej chwili muzyka się uspokaja, a na ekranie widzimy archiwalne przemówienie Lecha Kaczyńskiego. – Unia to można powiedzieć wspaniała róża. To jeden z najbardziej udanych elementów w historii – mówił 10 lat temu prezydent Lech Kaczyński na konferencji „Polska i Unia Europejska. Pięć lat po rozszerzeniu”. W tym momencie polityk dostrzegł na widowni Różę Thun, która wstała z miejsca. Kaczyński zaczął się śmiać i żartobliwie nawiązał do imienia Thun: „ chociaż róża jest wspaniała to zawsze ma kolce ”. To wywołało kolejną falę śmiechu na widowni.

„To były czasy. Z Leszkiem to można było się przynajmniej pośmiać” – napisała Róża Thun publikując swój spot na Twitterze.

