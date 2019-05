NA ŻYWO: Debata kandydatów przed wyborami do PE w TVP

21:15 To już koniec debaty. Dziękujemy za śledzenie naszej relacji! 21:14 - Chodźmy na wybory i zagłosujmy na wartości. PiS ma obowiązki polskie i stoi na ich straży. Tylko PiS gwarantuje odmowę wypłaty roszczeń żydowskich. Tylko PiS gwarantuje 500+, 300+ - mówi Jadwiga Wiśniewska.



twitter.com 21:13 - Chcemy zbudować nowoczesne, europejskie państwo dobrobytu. Wyższe płace, tańsze mieszkania dla młodych, równy dostęp do ochrony zdrowia i bezpłatne leki na receptę. Jeśli tego chcecie, głosujcie na listę numer 5 - mówi Adrian Zandberg. 21:12 - Apeluję, by na zimno po wysłuchaniu wszystkich, kto jest w stanie zabezpieczyć Polsce silną pozycję w Europie - mówi Jan Olbrycht.



twitter.com 21:11 - UE to wspólnota wartości. 26 maja podejmiemy decyzję, czy będziemy postępowi czy będziemy spierać się o przeszłość. Wiosna powstała, żeby wartości Polaków wcielać w życie - mówi Krzysztof Śmiszek. 21:10 - Konfederacja to porozumienie dumnych Polaków, którzy chcą bronić niepodległości. To koalicji propolska, która potrafi nazywać rzeczy po imieniu. Głosujemy 26 maja, to dzień matki, brońmy naszej matki - mówi Bosak 21:09 - Pierwsza droga: wprost pod but Moskwy do kołchozu. Drugi scenariusz: trwamy w eurokołchozie na obecnych zasadach. Trzecia droga to droga Kukiz'15. Wolna Polska, jeśli takiej chcecie głosujcie na Kukiz'15 - mówi Kukiz 21:10 - Pytania tu ułożono w sposób wygodny dla rządu - oburza się Bosak. Prowadzący debatę prosi, by trzymać się tematu. 21:09 - Pakiet klimatyczny powinien zostać jak najszybciej przez Polskę wypowiedziany. Rząd zamyka kopalnie i to jest fakt. Mamy rekordowy import węgla. Opinii publicznej się nie mówi, że to wina regulacji UE. Kopalnie się zamyka, my się temu sprzeciwiamy. Polski rząd powinien mieć jasne stanowisko także ws. tzw. ustawy 447 - podkreśla Bosak 21:08 - Zamknięcie kopalni, gdy gospodarka się o niego opiera, to nie jest rozwiązanie. Możemy zostać przy węglu, ale to nie jest odpowiedzialne, a PiS idzie w tę stronę - twierdzi Adrian Zandberg 21:07 - Pan Bosak to znany gadżeciarz, posługuje się sloganami, ale trzeba wiedzieć, że ceny emisji wzrosły i to jest źródło podwyżek. Polityka klimatyczna UE, która musi być rozsądna - ripostuje Jadwiga Wiśniewska 21:06 Krzysztof Bosak niespodziewanie wspomniał o ustawie 447 dotyczącej roszczeń żydowskich. Wręczył europosłance PiS znaczek z symbolem ustawy. Prowadzący debatę przerywa Bosakowi, prosząc by wrócił na swoje miejsce 21:05 Riposta Krzysztofa Bosaka. - Ceny prądu w Polsce rosną. Media cenzurują informacje, że to z winy UE - mówi działacz Konfederacji 21:04 - Prawo o decydowania zawarte jest w traktatach. Musimy mówić o sprawiedliwej transformacji energetycznej. To,co proponuje Wiosna i PO to zimne i zagrzybione domy Polaków. Nie da się szybko odejść od węgla - mówi Jadwiga Wiśniewska 21:03 - Powtórzę: Niemcy spalają dwa razy więcej węgla niż Polacy. Od nadmiernej emisji Niemcy uciekli tak, że nie uwzględniają nakładanych kar za to - tłumaczy lider ruchu Kukiz'15 21:02 - Przepraszam, ale tracimy czas, bo ten temat to powtórzenie poprzedniego - mówi Paweł Kukiz. 21:01 - Już w lutym mówiliśmy, że do 2030 roku trzeba zamknąć kopalnie. Teraz inne partie przejęły nasze argumenty. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tysiące osób umierały przez opalanie węglem. 50 tys. osób umiera rocznie z tego powodu. Wiosna chce zapewnić górnikom miejsca pracy w zielonej gospodarce - tłumaczy Śmiszek 21:00 Ostatnie pytanie debaty brzmi: zakaz palenia węglem w gospodarstwach domowych 20:59 - Bijemy rekordy w imporcie węgla, choć nie musimy tego robić. PiS zamyka rentowne kopalnie. W UE nie będzie solidarności energetycznej, to naiwność. To, co mówi pan Zandberg to czysta naiwność. W UE silnie narzuca się zasady - tłumaczy Bosak 20:58 - Ja mam propozycje do pana Śmiszka, żeby pojechał do górników i im swoje opowieści przedstawił. Nas się zmusza, gdy Niemcy zużywają dwa razy więcej węgla niż my, żebyśmy z tego węgla zrezygnowali - podkreśla Kukiz. 20:57 - Chyba nie ma wśród nikogo kto by był zwolennikiem Nord Stream 2. Za plan transformacji energetycznej zmian nie może płacić państwo słabsze, nie może płacić Polska. Plan musi nas uniezależnić od Rosji, pozwoli nam wyjść z węgla. To jest konieczne. Potrzebny jest nowy rozbudowany plan energetyki europejskiej - dodaje Adrian Zandberg 20:56 Riposta Jana Olbrychta. - Pani poseł co z węglem rosyjskim? Co z rekordowym importem rosyjskiego węgla do Polski? Jesteśmy w trudnej sytuacji i nasze bezpieczeństwo jest zagrożone - mówi europoseł zwracając się do polityk PiS 20:55 Krzysztof Śmiszek także podkreśla, że Wiosna jest przeciw budowie Nord Stream 2. - UE musi postawić na zmianę filozofii energetycznej. Więcej pieniędzy musi iść w tym kierunku. Nie ma potrzeby, by ponad 20 górników rocznie umierało z powodu wykonywanej pracy - zaznacza przedstawiciel Wiosny 20:55 - KE jest przeciwko budowie Nord Stream 2 i jasno to podkreślaliśmy. Walczymy o solidarność energetyczną w UE - mówi Jan Olbrycht



twitter.com 20:54 Czwarte pytanie dotyczy bezpieczeństwa energetycznego i tego co powinna robić UE, aby je zapewnić oraz kwestii Nord Stream 2 20:53 - Gdyby Polacy wiedzieli, co planuje ta tęczowa koalicja, to by ją pogonili - mówi Jadwiga Wiśniewska 20:52 - Wszystko, co dotyczy kwestii rodzin jest polityką państw członkowskich. KE jest za równością, demokracją, tolerancją. KE zdecydowanie broni wartości europejskich - podkreśla Jan Olbrycht 20:51 Krzysztof Śmiszek przytacza słowa papieża Franciszka o związkach homoseksualnych. - UE to tolerancja, akceptacja. Wiosna jest tu jednoznaczna: tak dla równości małżeńskiej, tak dla związków partnerskich - mówi polityk Wiosny



twitter.com 20:50 - Dajcie ludziom żyć. To nie rola polityków, aby mówić, jak ludzie mają żyć. Europa jest różnorodna, pod tym dachem wszyscy musimy się zmieścić. Polacy to naród, który jest wolny i nie lubi, kiedy ktoś mu mówi jak ma żyć albo w co wierzyć - podkreśla Zandberg 20:49 Kukiz mówi, że powinny być wprowadzone związki partnerskie, ale nie będzie jego zgody na małżeństwa czy adopcje dzieci przez pary homoseksualne. - Dziecko musi mieć mamę i tatę. Jak te pary chcą płodzić dzieci? - mówi Kukiz.



twitter.com 20:49 - Nie ma żadnej zgody, żeby UE dyktowała nam warunki. Będziemy bronić naszej autonomii kulturalnej. W naszej ocenie nie może być zgody na to, żeby UE propagowała zboczenia i dyktowała nam wartości. Europa to nie multikulturalizm i zacieranie naszych wartości. Nikt nie może nas cenzurować - twierdzi Bosak 20:48 Kolejne pytanie dotyczy związków partnerskich 20:47 Riposta Krzysztofa Śmiszka. Przypomina wypowiedź o Europie dwóch prędkości 20:46 Adrian Zandberg mówi o europejskich standardach ochrony zdrowia, kwestiach płacy minimalnej i europejskich stawek w pracy 20:45 - Kochamy kolory, ale nie zgodzimy się, by homoseksualizm był religią - mówi Kukiz. 20:45 Teraz czas na Pawła Kukiza. Trzeba zmienić uprawnienia Komisji Europejskiej. PE musi mieć inicjatywę ustawodawczą. Państwo to wiedzą? Chcemy możliwości głosowania przez internet - dodaje Kukiz. 20:44 - UE powinna rozwiązywać problemy konkretnych ludzi. Polacy chcą integracji. Wiosna ma taki program, który zakłada walkę w PE o europejski program walki z rakiem. UE musi się tym zająć. UE musi również rozwiązywać problemy z transportem do większych miast mieszkańców wsi. UE musi zainteresować się problemami młodych ludzi - tłumaczy przedstawiciel Wiosny 20:43 Kolejny głos zabiera Krzysztof Bosak. Działacz Konfederacji twierdzi, że przyszłość UE jest niejasna. - Musimy tam zabezpieczyć nasze interesy narodowe - mówi 20:42 - UE może być silna siłą państw członkowskich. Zdecydowanie sprzeciwiamy się federalizacji UE. Sprzeciwiamy się Europie wielu prędkości. Chcemy silnej UE, ale nie zgodzimy się na sprzedawanie na polski rynek gorszych produktów. Mówimy nie dla produktów podwójnej jakości. Dlaczego polskie dzieci mają jeść produkty gorszej jakości? - pyta Jadwiga Wiśniewska. 20:41 - Z naszego punktu widzenia silniejsza UE, silne instytucje UE, większy budżet UE, jest korzystniejsza - mówi Jan Olbrycht. 20:40 Kolejne pytanie: Jak widzą państwo przyszłość Europy? 20:39 - Czuję się trochę jak w "Jeden z dziesięciu" - mówi Paweł Kukiz. - - To jest instrument polityczny. Służby on gospodarce niemieckiej - podkreśla Kukiz 20:38 - Rozmawiajmy o budżecie UE, bo to jest dla nas temat najbardziej znaczący. Koalicja Europejska nie ma w programie wprowadzenia wspólnej waluty - mówi Jan Olbrycht



twitter.com 20:37 - Nie spełniamy warunków, Polacy nie chcą euro, to temat zastępczy - podkreśla Krzysztof Bosak 20:36 - W oślej ławce była Elżbieta Bieńkowska, bo jest bardzo słabym komisarzem. Mocna złotówka to mocna polska gospodarka - ripostuje przedstawicielka PiS



twitter.com 20:35 - Polska wchodząc do UE zobowiązała się do przyjęcia euro, ale rządy nic w tej sprawie nie zrobiły. Najpierw debata z Polkami i Polakami, Polacy nie są gotowi na przyjęcie euro, tak jak i nasza gospodarka. Poprzednie rządy zawaliły sprawę - mówi Krzysztof Śmiszek 20:34 Jako pierwszy odpowiada Adrian Zandberg. - Euro trzeba reformować. Jak będzie bezpieczne dla takich gospodarek jak Polska, to wtedy można przyjąć wspólną walutę - mówi



twitter.com 20:34 Pierwsze pytanie: Bieńkowka mówi, że jesteśmy na oślej ławce Europy. Czy powinniśmy przyjąć euro? 20:33 W każdej z części na odpowiedź na pytania przedstawiciele poszczególnych komitetów mają minutę. Dodatkowo na całą debatę będzie im przysługiwać 45 sekund na ripostę. Debata ma potrwać 45 minut. 20:32 Debata ma być podzielona na pięć części. Każda ma dotyczyć innej problematyki: bezpieczeństwa, przyszłości Unii Europejskiej, gospodarki, europejskich wartości oraz pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej. 20:30 Debatę prowadzi dziennikarz TVP Michał Adamczyk 20:29 PiS będzie reprezentować Jadwiga Wiśniewska, Koalicję Europejską Jan Olbrycht, Wiosnę Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, Lewicę Razem Adrian Zandberg, Konfederację Krzysztof Bosak a Kukiz ’15 Paweł Kukiz 20:05 Już o 20:30 rozpocznie się debata kandydatów do PE. W debacie wezmą udział przedstawiciele wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

W debacie wzięli udział przedstawiciele wszystkich sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. PiS reprezentowała Jadwiga Wiśniewska, Kukiz ’15 Paweł Kukiz, Lewicę Razem Adrian Zandberg, Wiosnę Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek, a Konfederację Korwin Liroy Braun Narodowcy Krzysztof Bosak. Obecny był również przedstawiciel Koalicji Europejskiej Jan Olbrycht.

Jak wyglądała debata w TVP?

Debata była podzielona na pięć części. Każda dotyczyła innej problematyki: bezpieczeństwa, przyszłości Unii Europejskiej, gospodarki, europejskich wartości oraz pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej. Gospodarzem debaty był Michał Adamczyk, prowadzący „Wiadomości” i „Strefy starcia” w TVP. W każdej z części na odpowiedź na pytania przedstawiciele poszczególnych komitetów mieli minutę. Dodatkowo na całą debatę będzie im przysługiwać 45 sekund na riposty. Debata trwała 45 minut.