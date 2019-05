Robert Biedroń naśladuje Ryszarda Petru? Akcja #KruszBeton powraca w nowej wersji

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Politycy do ostatniej chwili zabiegają o to, by zachęcić wyborców do głosowania. Jak się okazuje, niektóre pomysły nie są tak innowacyjne, jakby mogło się wydawać.

Internauci wytknęli Wiośnie, że promowana w mediach społecznościowych akcja wspomnianego ugrupowania, nie jest innowacyjna, a jest jedynie powtórzeniem akcji Ryszarda Petru z 2015 roku. „Kruszymy partyjny beton... z Robertem Biedroniem i Sylwią Spurek" – napisała Wiosna na Twitterze w czwartek 23 maja. Do postu załączono zdjęcie, na którym widać dwóch polityków ugrupowania, którzy w rękach trzymają młotki i starają się zburzyć postawiony mur. Akcja Ryszarda Petru z 2015 roku – Żeby dokonać reform w Polsce trzeba rozbić parę murów. Zabetonowaną mamy polską szkołę, dlatego że mamy kartę nauczyciela, którą trzeba zreformować. Musimy przerwać ten mur niemocy jeśli chodzi o ochronę zdrowia. (…) Trzeba rozwalić mur, który jest murem urzędniczym. (…) Jest mur polityków, którzy nie rozumieją na czym polega prowadzenie działalności gospodarczej. Musimy rozwalić mur takiego myślenia, o tym, że im więcej ustaw tym lepiej. Musi być ktoś, kto ten mur rozwali – powiedział Ryszard Petru na nagraniu opublikowanym 17 października 2015 roku. – Musimy przełamać mur niemocy – dodał. Na filmie widać jak zgromadzone osoby młotami uderzają w mur. Omawiana akcja była opatrzona hasztagiem #KruszMur.

