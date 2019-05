Sondaż przed wyborami do PE. Mała różnica między PiS i KE, Kukiz'15 pod progiem

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez pracownię Kantar na zlecenie TVN24 oraz „Faktów” TVN 22-23 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 18 lat. Próba wynosiła 1002 osoby. Z badania wynika, że największe szanse na zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma Prawo i Sprawiedliwość. Oddanie głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 36 proc. badanych. Różnica między partią rządzącą a Koalicją Europejską jest jednak niewielka i wynosi zaledwie 2 punkty procentowe. Koalicja Europejska może liczyć na poparcie 34 proc. ankietowanych.

Mandaty do Parlamentu Europejskiego otrzymaliby również politycy Wiosny Roberta Biedronia, na którą głos chce oddać 8 proc. respondentów oraz Konfederacja, która może liczyć na 6 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazłby się ruch Kukiz'15 (4 proc.) oraz Lewica Razem (3 proc.).

Wybory do PE

Obywatele UE wybiorą swoich przedstawicieli do PE między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Polacy wybiorą w tym roku 52 europosłów, aczkolwiek jeden z nich będzie "zawieszony". Taka sytuacja ma związek z brexitem. Ponieważ do czasu wyborów do PE nie udało się ustalić scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Brytyjczycy także wybiorą swoich przedstawicieli. Po ich wystąpieniu ze Wspólnoty, zawieszeni eurodeputowani obejmą mandaty.

