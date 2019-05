Nieoczekiwany sojusznik! Pamela Anderson poparła jedną z polskich partii

Kojarzymy ją głównie jako gwiazdę „Słonecznego patrolu” i symbol seksu lat 90. Tymczasem Pamela Anderson ma o wiele większe ambicje i szersze zainteresowania. W ostatnich latach sporo uwagi poświęca polityce, także tej europejskiej. Kolejnym na to dowodem jest jej tweet z 24 maja, w którym modelka zachęca do brania udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Co więcej, Pamela Anderson nie tylko namawia Europejczyków, by poszli do urn. Wskazuje nawet, na które partie głosować w kilku poszczególnych krajach. W swoim wpisie zamieściła odnośniki do partii LIVRE z Portugalii, Actúa z Hiszpanii, Génération.s z Francji, Diem25 z Niemiec, Alternativet z Danii, MeRA 25 z Grecji i... Razem z Polski.

Program Lewicy Razem

Czy tego typu niespodziewane wsparcie pozwoli partii Razem (w tych wyborach jako Lewica Razem) w końcu przekroczyć próg wyborczy? Wyborcy mieli szansę zapoznać się z jej programem w pigułce podczas czwartkowej debaty w TVP. – Chcemy zbudować nowoczesne, europejskie państwo dobrobytu. Wyższe płace, tańsze mieszkania dla młodych, równy dostęp do ochrony zdrowia i bezpłatne leki na receptę. Jeśli tego chcecie, głosujcie na listę numer 5 – mówił Adrian Zandberg.