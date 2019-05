Skandal w Wielkiej Brytanii. Wiele osób nie mogło zagłosować w wyborach do PE

Theresa May

Większość państw wybory do europarlamentu przeprowadzi w niedzielę 26 maja. Głosowanie w Wielkiej Brytanii odbyło się już w czwartek 23 maja. – Wszyscy jesteśmy bardzo zdenerwowani zaistniałą sytuacją. Chcemy, by ktoś za to odpowiedział – stwierdził jeden z rozczarowanych wyborców.