Koalicja PiS z Konfederacją? Kaczyński: To jest formacja prorosyjska

– Popieranie takich formacji jak Konfederacja to w gruncie rzeczy popieranie Koalicji Europejskiej czyli Platformy Obywatelskiej – stwierdził Kaczyński. – To zabiera głosy nam, te głosy może nic nie będą znaczyły i będą tworzyły strefę, która nie jest zdolna do koalicji i ułatwi sytuację totalnym opozycjonistom, z którymi tak ciężko musimy walczyć – mówił prezes PiS.

Pytany o to, czy możliwa jest koalicja jego ugrupowania ze środowiskiem Janusza Korwin-Mikkego, narodowców, Liroya i Grzegorza Brauna, Jarosław Kaczyński stanowczo zaprzeczył. – Nie ma o czym mówić. Definitywnie wykluczam taką możliwość – zapewnił. Samą Konfederację określił mianem ugrupowania „łagodnie mówiąc prorosyjskiego” . – Ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć, że transparentna – zaznaczył prezes PiS.

Odnosząc się do podnoszonego często przez polityków Konfederacji problemu zwrotu mienia żydowskiego, Kaczyński stwierdził: „Ustawa 447 w sensie prawnym żadnych obowiązków dla Polski nie tworzy. Jest jedna gwarancja, że nie będziemy płacić za niemieckie zbrodnie” .

