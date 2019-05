Wyniki, komentarze i analizy. Wieczór wyborczy we Wprost.pl

Po wielu tygodniach kampanii nadchodzi moment rozstrzygnięcia. W niedzielę 26 maja wybierzemy polityków, którzy przez następne pięć lat będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7-21, a tuż po ich zamknięciu poznamy wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię Ipsos.

Wtedy też rozpoczniemy wieczór wyborczy we Wprost.pl. Na żywo będziemy relacjonować dla państwa pierwsze wyniki i przyjrzymy się reakcjom polityków. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii dziennikarzy tygodnika „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii. Bądźcie z nami podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego!

