EKO test przedwyborczy. Ekologiczny nawigator pomoże ci głosować

Ekologiczny nawigator wyborczy WWF Polska został przygotowany we współpracy z MamPrawoWiedziec.pl. Dzięki niemu dowiemy się, która z partii startujących do Parlamentu Europejskiego ma najbliższe nam poglądy na środowisko. W świetle opublikowanego w tym miesiącu raportu ONZ, który alarmuje, że jesteśmy na skraju ekologicznej katastrofy i blisko milion gatunków wyginie w ciągu najbliższych dekad, poglądy polityków na ochronę środowiska stają się kluczowe dla przetrwania świata, który znamy.

Fundacja skierowała pytania do wszystkich partii startujących do PE o stanowisko w sprawie unijnej polityki ochrony środowiska w zakresie klimatu, energetyki, ochrony rzek, Bałtyku i lasów. Na podstawie tych odpowiedzi stworzony został algorytm funkcjonalny. My, wyborcy dzięki wypełnieniu tego samego kwestionariusza, mogą porównać swoje odpowiedzi z programami wyborczymi proponowanymi przez partie startujące w wyborach.

Zdecydowana większość partii odpowiedziała na zadane im pytania. Znalazły się wśród nich PO,Kukiz 15, Wiosna, Nowoczesna, SLD, PSL, Razem, Zieloni i KORWiN. Niestety mimo wielu prób na pytania do nawigatora nie odpowiedział sztab wyborczy PISu.

Brak jasnych deklaracji w tej kluczowej sprawie pozbawia wyborców prawa do podjęcia świadomej decyzji w nadchodzących wyborach. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście wyników ostatnich badań, które pokazują, że aż 45% Polek i Polaków jest niezadowolonych z obecnej polityki w zakresie ochrony środowiska.