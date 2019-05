Schetyna i Trzaskowski nagrali spot na terenach powodziowych. Wczoraj lider PO krytykował „polityczny kabaret”

– Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – mówił wczoraj Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Szczególnie, jeśli jest w PiS, przebiera się i widać, że to jest polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo – dodał polityk.

„Jesteśmy z mieszkańcami miejsc dotkniętych powodzią. Samorządy, które zmagają się z jej skutkami mogą liczyć na nasze pełne wsparcie i solidarność. Tak jak po nawałnicach nie zostawimy nikogo bez pomocy” – napisał Grzegorz Schetyna na Twitterze w piątek 24 maja przed godziną 10.00. Internauci niemal natychmiast wytknęli politykowi pewną niekonsekwencję. „Kabaret pan odstawiasz”, „Ale obłuda””, Co za zmiana, jeszcze wczoraj pomoc poszkodowanym w powodziach to był kabaret polityczny. Co z Pana za człowiek?” – komentowali internauci, nawiązując do czwartkowej wypowiedzi polityka.

Szybko udało się dotrzeć do informacji, dlaczego politycy Koalicji Europejskiej znaleźli się w Jaśle. Grzegorz Schetyna i Rafał Trzaskowski byli tam, żeby wesprzeć lokalną kandydatkę Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu, Joannę Frydrych. Frydrych startuje z 5. miejsca z podkarpackiej listy Koalicji Obywatelskiej. Na jednym z opublikowanych nagrań politycy rozmawiają o powodzi.

Na innych nagraniach politycy polecają kandydatkę, w tle mając rozlaną rzekę. – To są ważne wybory, ważna jest reprezentacja Podkarpacia, Polski w Parlamencie Europejskim. Joannę znam od lat, jest świetną parlamentarzystką, bardzo skutecznym posłem. Dobrze walczy o sprawy Podkarpacia na Wiejskiej – mówi na filmiku nagranym na terenach powodziowych Grzegorz Schetyna. – Jestem przekonany, że tak samo skuteczna będzie w Brukseli. Trzymam za nią kciuki . – zapewnił.

Joannę Frydrych poleca też Rafał Trzaskowski. – W Parlamencie Europejskim trzeba mieć naprawdę dobrą delegację, ludzi, którzy rozumieją współczesny świat i którzy również będą walczyli o swój region. I również takich ludzi trzeba wysłać do Brukseli – mówił prezydent Warszawy. – Takich ludzi potrzebujemy w Europie – dodał.

Wcześniej kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego zamieściła tez zdjęcie na którym pozuje z Grzegorzem Schetyną i strażakami, którzy pracowali przy zabezpieczeniu Jasła przed podtopieniami.

Czytaj także:

Schetyna przemawiał podczas konwencji KE. „To byłby najgorszy dzień w naszym życiu”