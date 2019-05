NA ŻYWO: Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl

W niedzielę 26 maja w godzinach 7-21 Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 13 okręgach w całym kraju: Pomorze, Kujawsko-pomorskie, Podlaskie i Warmińsko-mazurskie, Warszawa, Mazowsze, Łódź, Wielkopolska, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolska - Świętokrzyskie, Śląsk, Dolnośląskie i Opolskie, Zachodniopomorskie i Lubuskie wybierzemy 51 (+ 1 mandat w zawieszeniu - red.) posłów do europarlamentu. W trakcie relacji na żywo we Wprost.pl przedstawimy wstępne wyniki głosowania, wyniki sondażu exit poll opracowanego przez pracownię Ipsos. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii dziennikarzy tygodnika „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii.

Na Wprost.pl prowadzimy też przez cały dzień relację z przebiegu głosowania. Odnośnik, wraz z informacjami o tym jak głosować i na kogo można oddać głos w danym okręgu, znajdziecie poniżej:

Sondaż exit poll. Co to jest?

Zanim oficjalne rezultaty wyborów ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, zaprezentowane zostaną wyniki tzw. sondażu exit poll. Jest to badanie, które przeprowadzane jest przez instytuty badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit polls podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media.