Adamowicz pójdzie w Paradzie Równości. Bielan: Sprawą powinna się zająć PKW

Trójmiejski Marsz Równości to wydarzenie organizowane od kilku lat przez Stowarzyszenie Tolerado. Hasło tegorocznego marszu brzmi: Miłość może tylko łączyć. To słowa, którymi prezydent Paweł Adamowicz otworzył Trójmiejski Marsz Równości w 2017 r. „Wezwanie, któremu trudno się oprzeć, trafnie opisuje drogę Pawła Adamowicza. Prezydent wprowadzał do dyskursu publicznego niepopularne tematy. Ostatnio – pomoc uchodźcom, integrację imigrantów, prawa osób LGBT+. Paweł Adamowicz tym razem z nami wnie pójdzie. Jednak jego słowa i dzieła towarzyszą nam cały czas i będą też z nami 25 maja 2019 roku” - podkreślili organizatorzy marszu. Przemarsz otworzy prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. Swój udział zapowiedziała także Magdalena Adamowicz.

Element kampanii wyborczej?

Wątpliwości odnośnie udziału w przemarszu wdowy po Pawle Adamowiczu zgłosił Adam Bielan. Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Magdalena Adamowicz bierze udział udział w wyborach do PE. O mandat europosłanki ubiega się w okręgu nr 1 obejmującym Pomorze z drugiego miejsca na liście Koalicji Europejskiej. Polityk PiS podkreślił, że w przypadku, gdyby kandydatka pełniła jakąś funkcję mogłaby brać udział w tego typu wydarzeniach.

– Natomiast jeśli nie pełni takiej funkcji, a jest kandydatką w wyborach do PE i mamy ciszę wyborczą to moim zdaniem może to być uznane za element agitacji wyborczej. Tą sprawą powinna zająć Państwowa Komisja Wyborcza – ocenił wicemarszałek Senatu.

