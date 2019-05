PiS z dużą przewagą, Konfederacja pod progiem. Jest najnowszy sondaż CBOS

CBOS zbadał preferencje wyborcze osób, które zadeklarowały udział w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Według najnowszego sondażu wybory zdecydowanie wygra Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 43 proc. głosów. Drugie miejsce, z dużo niższą liczbą głosów zajmuje Koalicja Europejska, którą popiera 28 proc. ankietowanych.

Na podium znalazło się również Kukiz’15 z wynikiem 6 proc. oddanych głosów. Próg wyborczy przekroczy również Wiosna Roberta Biedronia, na którą chce zagłosować 5 proc. wyborców.

Co ciekawe, pod progiem znajduje się Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, która w wielu innych sondażach bezpiecznie przekracza wymagane 5 proc. głosów. Jeśli te wyniki potwierdziłyby się w niedzielnych wyborach, to również Lewica Razem nie dostałaby się do Parlamentu Europejskiego. Oddanie głosu na lewicową koalicję deklaruje zaledwie 1 proc. ankietowanych.

13 proc. osób pytanych przez CBOS zadeklarowało, ze wciąż trudno im powiedzieć na kogo będą głosować. 1 proc. ankietowanych odmówiło odpowiedzi.

CBOS przeprowadził swoje badanie w dniach 16-23 maja 2019 roku.

26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego

Obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do parlamentu między 23 a 26 maja. Pod koniec lutego prezydent Andrzej Duda podpisał porozumienie, zgodnie z którym wybory do PE w Polsce odbędą się między godziną 7 a 21 w niedzielę 26 maja. Od 25 maja od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza. Polacy wyłonią 51 eurodeputowanych z 13 okręgów wyborczych.

