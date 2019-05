Andrzej Duda popiera kandydatów PiS? Kancelaria protestuje przeciw wykorzystaniu w kampanii zdjęć z prezydentem

Dwójka kandydatów PiS do europarlamentu wykorzystała w swojej kampanii zdjęcia z Andrzejem Dudą sugerujące, że prezydent popiera ich kandydaturę w wyborach do europarlamentu. Rzecznik prezydenta podkreśla, że kancelaria nie wydała na to zgody, a prezydent jest apolityczny.

Zdjęcia z prezydentem Andrzejem Dudą pojawiły się w materiałach wyborczych dwójki kandydatów startujących do Parlamentu Europejskiego ze śląskiej listy Prawa i Sprawiedliwości: Izabeli Kloc i Bolesława Piechy. „Droga Izo! Trzymam kciuki za powodzenie w Twojej kampanii. Należy Ci się mandat. Popieram z całego serca. Andrzej Duda” – taki napis znajdował się przy wspólnym zdjęciu Andrzeja Dudy i Izabeli Kloc. Zdjęcie zostało zamieszczone na oficjalnym facebookowym profilu kandydatki PiS do europarlamentu. Z asystentką posłanki Kloc udało się skontaktować dziennikarzom Wirtualnej Polski. Zapytali, czy posłanka uzyskała zgodę na wykorzystanie wizerunku prezydenta w kampanii wyborczej. W odpowiedzi asystentka miała powiedzieć, że „przecież nie ma w tym nic dziwnego” i wskazać na podobne plakaty innego kandydata PiS, Bolesława Piechy. Jak się okazało, były wiceminister zdrowia i obecny europoseł PiS również wykorzystał wizerunek prezydenta w swojej kampanii bez jego zgody. – To było oczywiście nadużycie. Była to jednak pomyłka grafika... – powiedział Piecha w rozmowie z WP. O komentarz w tej sprawie dziennikarze WP zapytali rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego. Podkreślił on, że prezydent nie angażuje się w kampanię wyborczą kandydatów PiS w wyborach do europarlamentu. – Prezydent jest i chce pozostać podczas kampanii wyborczej bezstronny – stwierdził rzecznik. Spychalski przyznał też, że nie wie o tym, by ktokolwiek prosił kancelarię o zgodę na wykorzystanie zdjęć prezydenta do kampanii i zapowiedział wyjaśnienie tej sprawy. Kontrowersyjne materiały wyborcze zniknęły już z profili i stron internetowych kandydatów.