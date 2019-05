Rozenek-Majdan poparła Wiosnę. Jej ojciec był przez wiele lat związany z PiS

– Tolerancja, otwartość, kultura, rozwój ekonomiczny. To wszystko są te wartości, które dla Wiosny i dla mnie są bardzo ważne – mówi w spocie Wiosny Małgorzata Rozenek-Majdan. Poparcie ze strony gwiazdy TVN wyraźnie ucieszyło Roberta Biedronia. Dziękuję Małgorzacie Rozenek-Majdan. Obiecuję przełożyć nasze wspólne wartości na konkretne działania – zapewnił lider Wiosny w mediach społecznościowych.

Pod postem w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Rzeczniczka prasowa SLD Anna Maria Żukowska przypomniała okładkę tygodnika „Wprost” z 2013 roku, w którym celebrytka mówiła m.in. o tym, że Jarosław Kaczyński to dobry i inteligentny człowiek.

Dziennik „Fakt” podkreślił z kolei, że ojciec celebrytki Stanisław Kostrzewski był przez wiele lat skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2002 roku odpowiadał za stronę finansową kampanii Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta Warszawy, a w 2004 kampanii partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Był także jednym z głównych doradców gospodarczych prezesa PiS. W związku z tym dziennikarze zapytali ojca celebrytki co sądzi o jej poparciu dla Wiosny. – To jest sprawa mojej córki. Ja w to nie wchodzę – powiedział „Faktowi” były skarbnik PiS.