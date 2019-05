NA ŻYWO: Wybory do Parlamentu Europejskiego

10:24 Jedynymi problemami, jakie zarejestrowano, były przypadki z Olsztyna i gminy Oleszyce.

W pierwszym przypadku przewodniczący komisji zgłosił się do pracy pod wpływem alkoholu. Został już odsunięty od obowiązków.

W drugim przypadku na kartach do głosowania postawiono niewłaściwą pieczęć. PKW zapewnia jednak, że to nie oznacza, iż karty są zmarnowane. 10:22 Pełniący obowiązki przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, że od początku ciszy wyborczej zgłoszono dotąd 38 przypadków jej naruszenia. 10:20 PKW: Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7. Do tej pory nie odnotowano żadnych poważnych incydentów związanych z głosowaniem. Problemów nie spowodowała też sytuacja związana z silnymi opadami i podtopieniami na południu Polski. 10:00 twitter.com 9:30 Dla tych, którzy uważają, że ich głos i tak nic nie zmieni:



twitter.com 9:00 Głosować można nie tylko na lądzie:



twitter.com 8:10 Nie wiesz, gdzie jest twój lokal wyborczy? Skorzystaj z wyszukiwarki PKW:



wybory.gov.pl 7:40 Dziś oczywiście głosowanie nie tyko w Polsce.



https://twitter.com/Europarl_PL/status/1131583759621513221?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1131583759621513221&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FwtoPkt6Bi%2F 7:00 Nie zapominajmy też o ciszy wyborczej, która obowiązuje do godziny 21:



Cisza wyborcza – zasady. Kiedy się zaczyna, jak długo obowiązuje. Czego nie wolno robić? 7:00 Przypominamy, że znacząco wyższa frekwencja w którymś z okręgów daje szansę na dodatkowy mandat:



Jak rozdzielane są mandaty w wyborach do PE? Wyjaśniamy 7:00 Dla tych, którzy jeszcze nie znają kandydatów w swoich okręgach:



Wybory do PE 2019. Przedstawiamy wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach 7:00 Niedziela 26 maja to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 51 europosłów (+ jednego, którego mandat będzie zamrożony do czasu brexitu). Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Jak głosować, żeby oddać ważny głos? O czym jeszcze warto pamiętać w związku z wyborami?

Wyborca, który chce oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości. Wrzucając kartę do urny najlepiej ją złożyć, aby zadrukowana strona była niewidoczna. To najważniejsze zasady. Ale o czym jeszcze warto wiedzieć?

Co zrobić aby zagłosować?

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać wyborca, który zechce oddać swój głos w niedzielnych wyborach do europarlamentu powinno być odnalezienie lokalu wyborczego. Na ogół będą one zlokalizowane w tych samych miejscach, w których głosowaliśmy dotychczas np. w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. Warto jednak się upewnić i sprawdzić to jeszcze na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, w lokalnej prasie lub nawet na słupach ogłoszeniowych w okolicy.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach od 7 do 21.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu wyborów. Tak więc w niedzielę będą mogły głosować osoby urodzone 26 maja 2001 roku lub wcześniej.