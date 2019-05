PKW o głosowaniu na południu Polski: Sytuacja powodziowa nie spowodowała perturbacji

– Sytuacja powodziowa nie spowodowała perturbacji, jeśli chodzi o siedziby komisji obwodowych na południu Polski – poinformował zastępca przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz. Dodał, że nie było potrzeby przenoszenia lokali wyborczych do innych miejsc. Jak podkreślała Państwowa Komisja Wyborcza, wszystkie lokale otwarto zgodnie z planem o godzinie 7. Nie odnotowano też żadnych incydentów związanych z uruchomieniem głosowania.

Jak głosować, żeby oddać ważny głos? O czym jeszcze warto pamiętać w związku z wyborami?

Wyborca, który chce oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości. Wrzucając kartę do urny najlepiej ją złożyć, aby zadrukowana strona była niewidoczna. To najważniejsze zasady. Ale o czym jeszcze warto wiedzieć?

Co zrobić aby zagłosować?

Pierwszą czynnością, jaką powinien wykonać wyborca, który zechce oddać swój głos w niedzielnych wyborach do europarlamentu powinno być odnalezienie lokalu wyborczego. Na ogół będą one zlokalizowane w tych samych miejscach, w których głosowaliśmy dotychczas np. w wyborach samorządowych, czy parlamentarnych. Warto jednak się upewnić i sprawdzić to jeszcze na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy, w lokalnej prasie lub nawet na słupach ogłoszeniowych w okolicy.

Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę w godzinach od 7 do 21.

Warunkiem udziału w głosowaniu jest ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu wyborów. Tak więc w niedzielę będą mogły głosować osoby urodzone 26 maja 2001 roku lub wcześniej.