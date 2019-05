Sondaż exit poll. W jaki sposób się go przeprowadza i jaka jest jego wiarygodność?

W niedzielę po zakończeniu ciszy wyborczej największe stacje telewizyjne (TVP, TVN i Polsat) podadzą wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE. Badanie przeprowadzi firma Ipsos przed 845 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Cząstkowe wyniki głosowania obwodowych komisji wyborczych będą publikowane dopiero od godz. 23 - dopiero wówczas zakończy się głosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE.

Sondaż exit poll - co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit poll podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.

O godzinie 21:00 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania oraz komentarze polityków i ekspertów.

