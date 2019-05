Zakończyły się wybory do PE w Niemczech. Opublikowano wyniki sondaży exit poll

Z opublikowanych wyników sondaży exit poll wynika, że najwyższe poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył blok partii chadeckich CDU/CSU, na który głos oddało 28 proc. wyborców. Na drugim miejscu dość nieoczekiwanie uplasowała się partia Zielonych z wynikiem 22 proc. W porównaniu z wynikami wyborów z 2014 roku jest to wzrost aż o 10 punktów procentowych. Sporo straciła SPD, na którą według sondaży zagłosowało 15,5 proc. uprawnionych do głosowania.



Skrajnie prawicowa i antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec zdobyła 10,5 proc. głosów. 5,5 proc. wyborców oddało głos dla Lewicę oraz liberalną partię FDP. Europoselskie mandaty otrzymają także politycy Wolnych Wyborców (2,1 proc.), satyrycznej Die Partei (2,6 proc.) oraz Partii Ochrony Zwierząt (1,4 proc.), ponieważ w wyborach europejskich w Niemczech nie obowiązuje próg wyborczy. Szacowana frekwencja to 59 proc.

O godzinie 21:00 we Wprost.pl startuje wieczór wyborczy. W trakcie relacji na żywo przedstawimy wstępne wyniki głosowania oraz komentarze polityków i ekspertów.

