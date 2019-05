NA ŻYWO: Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl

19:08 Zakończyło się już głosowanie w Grecji. Według exit poll zwyciężyła opozycyjna Nowa Demokracja, która zdobyła 34 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Syriza Aleksisa Tsiprasa, na którą głos oddało 27 proc. badanych 19:02 Oto mapka z wynikami frekwencji w poszczególnych okręgach



18:42 Z informacji PKW wynika, że do godziny 14.30 doszło do 67 incydentów wyborczych



Wybory do PE. PKW podała najnowsze dane o frekwencji i incydentach 18:38 Spośród dużych miast najwięcej wyborców wzięło udział w Warszawie - 41,41 proc. 18:35 Najwyższa frekwencja jest w województwie małopolskim - 35,8 proc. a najniższa w opolskim - 27,03 proc. 18:33 32,51 proc. - tyle osób zagłosowało w wyborach do PE do godziny 17. 18:18 Za kilkanaście minut PKW poda kolejne dane o frekwencji 17:59 Nie obyło się bez incydentów...



Pijany przewodniczący i brakujące karty. Incydenty podczas wyborów do PE 17:29 Zanim PKW poda oficjalne wyniki głosowania o godz. 21 zostaną podane pierwsze sondażowe wyniki, tzw. exit polls. Jak się przeprowadza te badania i jaka jest ich wiarygodność?



Sondaż exit poll. W jaki sposób się go przeprowadza i jaka jest jego wiarygodność? 17:12 Austria Z nieoficjalnych prognoz wynika, że wyborach do PE prowadzi partia kanclerza Sebastiana Kurza OeVP. Na drugim miejscu SPO, na trzecim prawicowa FPO



Wybory do PE. Austriacy zakończyli głosowanie. Są wyniki exit poll 17:02 W wyborach zagłosowało także wielu polskich artystów:



Praco-alko-holicy 16:37 Spora frekwencja także wśród Polaków w Rzymie. - Do spisu wyborczego na listę w Rzymie wpisało się 1530 osób. W porównaniu z frekwencją sprzed 5 lat to trzy razy więcej - mówi Anna Wojtulewicz z komisji wyborczej z polskiego konsulatu. 16:15 W Bernie też spore kolejki do komisji wyborczej



15:38 Wzrost frekwencji w całej Europie to dobra informacja



15:27 Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą być przykładem dla innych. Ta kolejka do lokalu wyborczego robi wrażenie!



15:10 Do urn wyborczych poszło wielu polityków. Zagłosowali m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa czy Mateusz Morawiecki 14:44 Mała motywacja do pójścia na wybory:



13:46 Do godziny 12 zgłoszono 47 incydentów wyborczych. PKW podkreślała jednak, że żaden z nich nie wpłynął na przebieg wyborów. 13:44 Najwyższą frekwencją może pochwalić się województwo małopolskie (16.96 proc.), najniższą opolskie (11.88 proc.). 13:42 PKW poinformowała także, że najwyższa frekwencja miała miejsce w Warszawie, w okręgu wyborczym nr 4 (16.19 proc.).

Najniższą frekwencję odnotowano okręgu nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim (12.96 proc.). 13:40 Podczas drugiej tego dnia konferencji prasowej, PKW przekazała dane na temat frekwencji.



Do godziny 12 w wyborach do PE udział wzięło 14,39 proc. uprawnionych. W ubiegłym roku o tej porze frekwencja była blisko dwukrotnie niższa. 13:20 Swoje głosy oddali już wszyscy najważniejsi politycy w państwie. Prezydent Andrzej Duda zrobił to w lokalu wyborczym w Krakowie. Stamtąd też namawiał Polaków do wzięcia udziału w wyborach.



- Bardzo proszę wszystkich moich rodaków, wszystkich państwa, żeby do wyborów iść i tę odpowiedzialność, w jakimś sensie, na swoje barki wziąć - mówił prezydent. 12:50 O trwającym głosowaniu zapominalskim przypomina też dziś wyszukiwarka Google.



12:20 Tym, którzy jeszcze nie głosowali, przypominamy, że kandydatów w każdym okręgu znajdziecie na Wprost.pl.



Wybory do PE 2019. Przedstawiamy wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach 11:30 Zobaczcie oficjalny spot Parlamentu Europejskiego, zachęcający do pójścia na wybory:



11:00 Przypominamy, że wieczorem, po zamknięciu lokali wyborczych, będziecie mogli znaleźć na naszym portalu pierwsze wyniki i analizy oraz komentarze do dzisiejszego głosowania.



10:24 Jedynymi problemami, jakie zarejestrowano, były te z Olsztyna i gminy Oleszyce. W pierwszym przypadku przewodniczący komisji zgłosił się do pracy pod wpływem alkoholu. Został już odsunięty od obowiązków. W drugim przypadku na kartach do głosowania postawiono niewłaściwą pieczęć. PKW zapewnia jednak, że to nie oznacza, iż karty są zmarnowane. 10:22 Pełniący obowiązki przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, że od początku ciszy wyborczej zgłoszono dotąd 38 przypadków jej naruszenia. 10:20 PKW: Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7. Do tej pory nie odnotowano żadnych poważnych incydentów związanych z głosowaniem. Problemów nie spowodowała też sytuacja związana z silnymi opadami i podtopieniami na południu Polski. 10:00



twitter.com 9:00 Głosować można nie tylko na lądzie:



8:10 Nie wiesz, gdzie jest twój lokal wyborczy? Skorzystaj z wyszukiwarki PKW:



7:40 Dziś oczywiście głosowanie nie tyko w Polsce.



7:00 Nie zapominajmy też o ciszy wyborczej, która obowiązuje do godziny 21:



Cisza wyborcza – zasady. Kiedy się zaczyna, jak długo obowiązuje. Czego nie wolno robić? 7:00 Przypominamy, że znacząco wyższa frekwencja w którymś z okręgów daje szansę na dodatkowy mandat:



Jak rozdzielane są mandaty w wyborach do PE? Wyjaśniamy 7:00 Dla tych, którzy jeszcze nie znają kandydatów w swoich okręgach:



Wybory do PE 2019. Przedstawiamy wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach 7:00 Niedziela 26 maja to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 51 europosłów (+ jednego, którego mandat będzie zamrożony do czasu brexitu). Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

