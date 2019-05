NA ŻYWO: Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019

23:30 Dziękujemy za śledzenie relacji. Zapraszamy do śledzenia jutro serwisu Wprost.pl. Będziemy publikować najważniejsze komentarze i najświeższe wyniki 23:14 We Włoszech wygrała najprawdopodobniej prawicowa koalicyjna Liga Matteo Salviniego, która zdobyła według exit poll od 27 do 31 proc. głosów. Opozycyjna centrolewicowa Partia Demokratyczna uzyskała od 21 do 25 proc. głosów. Ruch Pięciu Gwiazd otrzymał od 18,5 do 22,5 proc. głosów. 23:11 Wiceszef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał, że odnotowano 19 zdarzeń, które można określić jako przestępstwa, w tym siedem z Kodeksu wyborczego. Stwierdzono też 90 wykroczeń, w tym 35 z Kodeksu wyborczego. 23:05 - Czasami uważa, że jest bogiem. Z bogiem się trudno rozmawia. Do boga można się albo modlić, albo go wielbić. Musi zejść z chmury - powiedział w rozmowie z Onetem Włodzimierz Czarzasty o liderze Wiosny 23:01 Tymczasem nadal nie ma żadnego komentarza do wyniku wyborów od Donalda Tuska... 22:57 Oto prognozowana frekwencja w krajach członkowskich UE:



https://twitter.com/PoliticoRyan/status/1132747943872782338?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132747943872782338&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FN8fEf5lBO%2F 22:45 Janina Ochojska cieszy się ze swojego wyniku wyborczego:



https://twitter.com/JaninaOchojska/status/1132747801178398720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132747801178398720&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FUaj6_V_QE%2F 22:40 Oto politycy z największą ilością głosów:



1) Beata Szydło ponad 470 tys.

2) Jadwiga Wiśniewska - 390 tys.

3) Jerzy Buzek - 387 tys.

4) Janina Ochojska - 293 tys.

5) Tomasz Poręba - 267 tys.

6) Ewa Kopacz - 263 tys.

7) Róża Thun - 251 tys.

8) Patryk Jaki - 240 tys.

9) Włodzimierz Cimoszewicz - ok. 200 tys.

10) Magdalena Adamowicz - ok. 200 tys. 22:34 - Była ogromna frekwencja w tych wyborach, powyżej 40 procent, mniej więcej tyle chodzi do wyborów do parlamentu polskiego - będziemy mieli kilkunastu posłów w Sejmie, którzy będą pilnowali postulatów konserwatywnych, prawicowych, pro life, ochrony rodziny, to jest ogromny sukces tego środowiska, które przez te miesiące pracowało na ten wynik - stwierdziła Kaja Godek 22:28 - Ludzie są moim największym skarbem, to między innymi członkowie stowarzyszenia Wszystko Dla Gdańska. To oni wszyscy zaufali Pawłowi i to oni płakali razem ze mną po jego śmierci, tak jak rodzina. I ci ludzie towarzyszyli mi co dnia - mówi w rozmowie z Radiem Zet Magdalena Adamowicz, która najprawdopodobniej otrzyma mandat do PE 22:20 Tymczasem Grzegorz Schetyna zaprasza Roberta Biedronia do Koalicji Europejskiej



twitter.com 22:12 Z sondażu IPSOS wynika, że PiS najwyższe poparcie wyborców uzyskało w siedmiu okręgach, a Koalicja Europejska w sześciu. KE wygrała w zachodniej części kraju i Warszawie, a PiS w województwach wschodnich



twitter.com 21:53 Chadecy będą mieć 173 europosłów, a więc o ponad 40 mniej niż 5 lat temu. Centrolewica wprowadzi do PE 147 europosłów i także odnotuje spadek. Reprezentacja liberałów w PE to około 100 europosłów - o 30 więcej niż dotychczas. Podobnie w przypadku Zielonych, którzy będą mieli o 20 europosłów więcej niż w poprzedniej kadencji. Nacjonaliści i eurosceptycy w sumie zyskają ponad 110 mandatów. 21:49 Wstępny podział mandatów w Parlamencie Europejskim. Tracą duże partie centrolewicy i centroprawicy, zyskują liberałowie, zieloni i skrajna prawica



twitter.com 21:45 - Jak na partię polityczną, która powstała cztery miesiące temu, to całkiem dobry wynik. Jesteśmy trzecią siłą polityczną. Nie mamy subwencji, dotacji, wielu mówiło, że się nie uda, udowodniliśmy, że jednak się da - twierdzi Biedroń 21:37 - Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć - wiosna wasza, jesień nasza - mówi wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz'15, który wg sondaży nie przekroczył progu wyborczego 21:33 Wstępne prognozy mandatów z PiS: Karol Karski, Adam Bielan,Zdzisław Krasnodębski, Tomasz Poręba, Beata Szydło, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Joachim Brudziński, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Waszczykowski, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Izabela Kloc



Koalicja Europejska: Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Róża Thun, Jerzy Buzek, Janina Ochojska, Magdalena Adamowicz, Krzysztof Hetman, Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Radosław Sikorski, Marek Belka, Leszek Miller, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht



Wiosna: Robert Biedroń 21:31 Małopolska, nieoficjalne wyniki: Beata Szydło z rekordowym poparciem w skali kraju 471 tys głosów, mandaty także dla Róży Thun oraz Patryka Jakiego, którzy zdobyli ponad 200 tys. głosów. Do PE najprawdopodobniej dostali się również Ryszard Legutko, Dominik Tarczyński, Adam Jarubas 21:26 - Jestem zaskoczony, bo PiS w sprawach europejskich zaliczał wpadkę za wpadkę. Stworzyliśmy podwaliny pod ruch społeczny, który ma szansę na jesieni - mówi Radosław Sikorski 21:23 Prognozy wyborcze Poznań: z mandatami Ewa Kopacz, Leszek Miller i Zdzisław Krasnodębski. Do PE nie dostali się Joanna Lichocka, Marek Jurek i Piotr Liroy-Marzec 21:22 - Chciałem tu powtórzyć, że to wszystko, co wielu Polaków boli, to co jest traktowane jako zagrożenie, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie PiS. Jesteśmy gwarantem polskiej niezależności - mówi Kaczyński 21:22 - Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało. Musimy uzyskać więcej - podkreśla prezes PiS 21:20 Kolejne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. - Dziękuję tym, którzy poparli dobrą zmianę. To wszystko, co nasz rząd uczynił w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, ale też poparli perspektywę kontynuacji tej polityki w przyszłych latach - mówi prezes PiS 21:17 Premier komentuje wyniki wyborów do PE:



https://twitter.com/MorawieckiM/status/1132723120035512320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132723120035512320&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166611%2C24827978.html%23s%3DBoxMMtCzol1 21:12 Pytany osobisty wynik Ryszard Czarnecki przyznał, że jest optymistą. 21:15 Jak podaje TVN24, Włodzimierz Cimoszewicz zdobył ponad 200 tysięcy głosów w Warszawie, Danuta Huebner ponad 143 tysiące głosów 21:11 - Jest zwycięstwo, ale to pierwsza tura. Dla nas drugą turą są wybory parlamentarne. To przełamanie, ale feta to będzie jesienią. Będziemy ciężko pracować - mówi Ryszard Czarnecki, który nieoficjalnie pożegna się z mandatem europosła 21:06 Nieoficjalnie Ryszard Czarnecki bez mandatu! 21:05 Dobre nastroje w sztabie Wiosny, choć sondaże przedwyborcze dawały partii wyższy wynik. Okrzyki Wiosna, konfetti i "Oda do radości" w sztabie partii Biedronia. - Zrobiliśmy to, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce - podkreśla Biedroń



twitter.com 21:04 - Dziękuję koalicjantom, tym, którzy budowali z nami Koalicję Europejską. Przyszłość należy do nas. Pokazaliśmy, że możemy i chcemy być razem. To jest klucz do zwycięstwa w październiku - podkreśla lider PO



twitter.com 21:03 - Kochani, to jest pierwsza połowa meczu. Zbudowaliśmy Koalicję Obywatelską i to jest wielki sukces. 7 mln głosów na Koalicję Europejską to wielki sukces - podkreśla Grzegorz Schetyna. 21:02 - Dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Trzeba go docenić. Przed naszymi europarlamentarzystami stoją ogromne zadania. Rozstrzygający bój będzie jesienią - mówi Jarosław Kaczyński.



https://twitter.com/pisorgpl/status/1132722933699362818?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132722933699362818&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166611%2C24827978.html%23s%3DBoxMMtCzol1 21:01 Podział mandatów:



24 - PiS

22 - Koalicja Europejska

3 - Wiosna

3 - Konfederacja

0 - Lewica Razem i Kukiz'15 21:00 Szacunkowa frekwencja to 43 proc. 21:00 Oto wyniki exit poll wyborów do PE:



PiS - 42,4 proc.

Koalicja Europejska - 39,1 proc.

Wiosna - 6,6 proc.

Konfederacja - 6,1 proc.

Kukiz'15 - 4,1 proc.

Lewica Razem - 1,3 proc. 20:42 W skali całej UE wybory wygrała centroprawicowa Europejska Partia Ludowa. 20:21 Wynik sondażu pracowni Elabe we Francji daje zwycięstwo partii Marine Le Pen. Zjednoczenie Narodowe miało uzyskać 23,3 proc. głosów. Z kolei na ruch En Marche! prezydenta Emmanuela Macrona głos oddało 21,9 proc. 20:33 We Francji sondaż daje zwycięstwo partii Marine Le Pen. Zjednoczenie Narodowe miało uzyskać 23,3 proc. głosów. Z kolei na ruch En Marche! prezydenta Emmanuela Macrona głos oddało 21,9 proc. 20:05 Prognozowana frekwencja w całej Unii Europejskiej (bez Wielkiej Brytanii) to 51 proc. 19:55 Do zamknięcia lokali wyborczych w Polsce pozostała już tylko godzina. Tymczasem w większości krajów europejskich frekwencja jest znacznie wyższa niż w poprzednich wyborach



https://twitter.com/PoliticoRyan/status/1132701577612070913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132701577612070913&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166611%2C24827978.html%23s%3DBoxOpImg1 19:08 Zakończyło się już głosowanie w Grecji. Według exit poll zwyciężyła opozycyjna Nowa Demokracja, która zdobyła 34 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Syriza Aleksisa Tsiprasa, na którą głos oddało 27 proc. badanych 19:02 Oto mapka z wynikami frekwencji w poszczególnych okręgach



https://twitter.com/MDobrolowicz/status/1132688585159860224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132688585159860224&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FaaQHIv4qA%2F 18:42 Z informacji PKW wynika, że do godziny 14.30 doszło do 67 incydentów wyborczych



Wybory do PE. PKW podała najnowsze dane o frekwencji i incydentach 18:38 Spośród dużych miast najwięcej wyborców wzięło udział w Warszawie - 41,41 proc. 18:35 Najwyższa frekwencja jest w województwie małopolskim - 35,8 proc. a najniższa w opolskim - 27,03 proc. 18:33 32,51 proc. - tyle osób zagłosowało w wyborach do PE do godziny 17. 18:18 Za kilkanaście minut PKW poda kolejne dane o frekwencji 17:59 Nie obyło się bez incydentów...



Pijany przewodniczący i brakujące karty. Incydenty podczas wyborów do PE 17:29 Zanim PKW poda oficjalne wyniki głosowania o godz. 21 zostaną podane pierwsze sondażowe wyniki, tzw. exit polls. Jak się przeprowadza te badania i jaka jest ich wiarygodność?



Sondaż exit poll. W jaki sposób się go przeprowadza i jaka jest jego wiarygodność? 17:12 Austria Z nieoficjalnych prognoz wynika, że wyborach do PE prowadzi partia kanclerza Sebastiana Kurza OeVP. Na drugim miejscu SPO, na trzecim prawicowa FPO



Wybory do PE. Austriacy zakończyli głosowanie. Są wyniki exit poll 17:02 W wyborach zagłosowało także wielu polskich artystów:



Praco-alko-holicy 16:37 Spora frekwencja także wśród Polaków w Rzymie. - Do spisu wyborczego na listę w Rzymie wpisało się 1530 osób. W porównaniu z frekwencją sprzed 5 lat to trzy razy więcej - mówi Anna Wojtulewicz z komisji wyborczej z polskiego konsulatu. 16:15 W Bernie też spore kolejki do komisji wyborczej



https://twitter.com/tvp_info/status/1132627504181592064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1132627504181592064&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166611%2C24827978.html%23s%3DBoxOpImg1 15:38 Wzrost frekwencji w całej Europie to dobra informacja



twitter.com 15:27 Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą być przykładem dla innych. Ta kolejka do lokalu wyborczego robi wrażenie!



twitter.com 15:10 Do urn wyborczych poszło wielu polityków. Zagłosowali m.in. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Lech Wałęsa czy Mateusz Morawiecki 14:44 Mała motywacja do pójścia na wybory:



twitter.com 13:46 Do godziny 12 zgłoszono 47 incydentów wyborczych. PKW podkreślała jednak, że żaden z nich nie wpłynął na przebieg wyborów. 13:44 Najwyższą frekwencją może pochwalić się województwo małopolskie (16.96 proc.), najniższą opolskie (11.88 proc.). 13:42 PKW poinformowała także, że najwyższa frekwencja miała miejsce w Warszawie, w okręgu wyborczym nr 4 (16.19 proc.).

Najniższą frekwencję odnotowano okręgu nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim (12.96 proc.). 13:40 Podczas drugiej tego dnia konferencji prasowej, PKW przekazała dane na temat frekwencji.



Do godziny 12 w wyborach do PE udział wzięło 14,39 proc. uprawnionych. W ubiegłym roku o tej porze frekwencja była blisko dwukrotnie niższa. 13:20 Swoje głosy oddali już wszyscy najważniejsi politycy w państwie. Prezydent Andrzej Duda zrobił to w lokalu wyborczym w Krakowie. Stamtąd też namawiał Polaków do wzięcia udziału w wyborach.



- Bardzo proszę wszystkich moich rodaków, wszystkich państwa, żeby do wyborów iść i tę odpowiedzialność, w jakimś sensie, na swoje barki wziąć - mówił prezydent. 12:50 O trwającym głosowaniu zapominalskim przypomina też dziś wyszukiwarka Google.



twitter.com 12:20 Tym, którzy jeszcze nie głosowali, przypominamy, że kandydatów w każdym okręgu znajdziecie na Wprost.pl.



Wybory do PE 2019. Przedstawiamy wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach 11:30 Zobaczcie oficjalny spot Parlamentu Europejskiego, zachęcający do pójścia na wybory:



twitter.com 10:24 Jedynymi problemami, jakie zarejestrowano, były te z Olsztyna i gminy Oleszyce. W pierwszym przypadku przewodniczący komisji zgłosił się do pracy pod wpływem alkoholu. Został już odsunięty od obowiązków. W drugim przypadku na kartach do głosowania postawiono niewłaściwą pieczęć. PKW zapewnia jednak, że to nie oznacza, iż karty są zmarnowane. 10:22 Pełniący obowiązki przewodniczącego PKW Wiesław Kozielewicz poinformował, że od początku ciszy wyborczej zgłoszono dotąd 38 przypadków jej naruszenia. 10:20 PKW: Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte o godz. 7. Do tej pory nie odnotowano żadnych poważnych incydentów związanych z głosowaniem. Problemów nie spowodowała też sytuacja związana z silnymi opadami i podtopieniami na południu Polski. 10:00 twitter.com 9:30 Dla tych, którzy uważają, że ich głos i tak nic nie zmieni:



twitter.com 9:00 Głosować można nie tylko na lądzie:



twitter.com 8:10 Nie wiesz, gdzie jest twój lokal wyborczy? Skorzystaj z wyszukiwarki PKW:



wybory.gov.pl 7:40 Dziś oczywiście głosowanie nie tyko w Polsce.



https://twitter.com/Europarl_PL/status/1131583759621513221?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1131583759621513221&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FwtoPkt6Bi%2F 7:00 Nie zapominajmy też o ciszy wyborczej, która obowiązuje do godziny 21:



Cisza wyborcza – zasady. Kiedy się zaczyna, jak długo obowiązuje. Czego nie wolno robić? 7:00 Przypominamy, że znacząco wyższa frekwencja w którymś z okręgów daje szansę na dodatkowy mandat:



Jak rozdzielane są mandaty w wyborach do PE? Wyjaśniamy 7:00 Dla tych, którzy jeszcze nie znają kandydatów w swoich okręgach:



Wybory do PE 2019. Przedstawiamy wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach 7:00 Niedziela 26 maja to dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 51 europosłów (+ jednego, którego mandat będzie zamrożony do czasu brexitu). Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

W niedzielę 26 maja w godzinach 7-21 Polacy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 13 okręgach w całym kraju: Pomorze, Kujawsko-pomorskie, Podlaskie i Warmińsko-mazurskie, Warszawa, Mazowsze, Łódź, Wielkopolska, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolska - Świętokrzyskie, Śląsk, Dolnośląskie i Opolskie, Zachodniopomorskie i Lubuskie wybraliśmy 51 (+ 1 mandat w zawieszeniu - red.) posłów do europarlamentu.

Polacy wybierali w tym roku 52 europosłów, aczkolwiek jeden z nich będzie "zawieszony". Taka sytuacja ma związek z brexitem. Ponieważ do czasu wyborów do PE nie udało się ustalić scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, Brytyjczycy także wybiorą swoich przedstawicieli. Po ich wystąpieniu ze Wspólnoty, zawieszeni eurodeputowani obejmą mandaty. Po brexicie liczba europosłów spadnie z 751 do 705. Polska ma piątą pod względem liczebności reprezentację w PE.

Sondaż exit poll. Co to jest?

Zanim oficjalne rezultaty wyborów ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, zaprezentowane zostaną wyniki tzw. sondażu exit poll. Jest to badanie, które przeprowadzane jest przez instytuty badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit poll podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media.

Czytaj także:

Polscy i zagraniczni politycy zagłosowali w wyborach do PE. Do sieci trafiły zdjęcia