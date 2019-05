Wybory do PE we Francji. Sondaże dają zwycięstwo Le Pen, niewielka przewaga nad Macronem

Wyniki sondażu pracowni Elabe we Francji daje zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego partii Marine Le Pen. Zjednoczenie Narodowe miało uzyskać 23,3 proc. głosów. Z kolei na ruch En Marche! prezydenta Emmanuela Macrona głos oddało 21,9 proc. wyborców. Na kolejnym miejscu uplasowali się Zieloni, których poparło 12,8 proc. wyborców. Francuscy dziennikarze zwracają uwagę na fakt, iż różnice między ugrupowaniami są bardzo małe. W sumie Francuzi wybierali 79 eurodeputowanych (5 trafi do Parlamentu Europejskiego po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię).

Według sondaży Zgromadzenie Narodowe zdobyło 24 mandaty, a partia prezydenta Emmanuela Macrona 23.

