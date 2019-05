Są już wyniki sondażu exit poll. Wiadomo, kto wygrał wybory do europarlamentu!

Sondaż przeprowadziła pracownia IPSOS. Z badania wynika, że w niedzielnych wyborach do europarlamentu 42,4 proc. głosujących wybrało PiS. Koalicja Europejska zajęła drugie miejsce z wynikiem rzędu 39,1 proc. Jeśli prognozy sprawdzą się, to Wiosna Roberta Biedronia zajmie w wyborach trzecie miejsce, z 6,6 proc. głosów. Tuż za ugrupowaniem byłego prezydenta Słupska znalazła się Konfederacja z 6,1 proc. głosów. Poniżej progu wyborczego znalazły się Kukiz'15 oraz Lewica Razem.

Sondaż exit poll - co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit poll podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.