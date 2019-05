Grzegorz Schetyna: Obiecuję zjednoczenie całej opozycji. Wtedy w październiku wygramy

Według badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat, PiS notuje 42,4 proc., a Koalicja Europejska – 39,1 proc. Wynik ponad progiem osiągnęły jeszcze dwie formacje: Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.) i Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (6,1 proc.). Pod progiem znalazły się Kukiz'15 (4,1) oraz Lewica Razem (1,3 proc.)

– To jest pierwsza połowa meczu. Wszyscy kochamy sport, wszystko przed nami. Wspólnie, razem, zrobiliśmy wielki krok, zbudowaliśmy Koalicję Europejską – mówił Grzegorz Schetyna. – Chciałem podziękować Polkom, Polakom, którzy głosowali na nas. Blisko 7 mln głosów oddanych na KE to wielki sukces – zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej. – Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy nas wspierali przez te miesiące kampanii, ale przede wszystkim wyborcom, którzy dodawali nam otuchy, pilnowali, żebyśmy byli razem, krzyczeli: Zjednoczona Opozycja. I to udało się zrobić, zjednoczyliśmy opozycję. Ale wiemy, że to początek drogi – dodał, dziękując także koalicjantom.

– To wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa, zrobiliśmy dobry wynik, zbudowaliśmy koalicję, jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Ale na podsumowanie tych wyborów poczekajmy do ostatecznych wyników. Przyszłość należy do nas – dodał Schetyna. – To początek drogi, jesteśmy coraz bliżej. Obiecuję wam zjednoczenie całej opozycji, musimy być wszyscy razem i wtedy w październiku wygramy. To nasza obietnica – zakończył Schetyna.Lider PO podziękował partnerom z koalicji za walkę o wynik: PSL-owi, Nowoczesnej, SLD, Nowoczesnej, Inicjatywie Polskiej i Zielonym.