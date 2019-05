Konfederacja z czwartym wynikiem w wyborach do PE. „To sukces biorąc pod uwagę to jak traktowały nas media"

Według badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat, PiS notuje 42,4 proc., a KE – 39,1 proc. Wynik ponad progiem osiągnęły jeszcze dwie formacje: Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.) i Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (6,1 proc.). Pod progiem znalazły się Kukiz'15 (4,1 proc.) oraz Lewica Razem (1,3 proc.)

Reakcja w sztabie Konfederacji

Wynik wyborczy Konfederacji skomentował Janusz Korwin-Mikke. – To sukces biorąc pod uwagę to jak traktowały nas media! Walczyliśmy przeciwko dwóm największym telewizjom, mieliśmy tylko Internet – biorąc to pod uwagę osiągnęliśmy wielki sukces! – powiedział polityk. – Chcę podziękować naszym wyborcom, naszym działaczom, którzy napracowali się w terenie – dodał.

– Konfederacja to propolska siła, której zaufało ponad 800 000 wyborców! To wielka wygrana Konfederacji – stwierdził Robert Winnicki. Działacz Konfederacji podczas wieczoru wyborczego mówił także o przyszłości. – Atak na nas już jutro się nasili. Będą próbowali nas rozbić, zniszczyć od zewnątrz i od wewnątrz. Nasz projekt musi trwać by przynieść Polsce realną zmianę – przekonywał.

„Właśnie ukształtował się w Polsce system czteropartyjny”

„Przy wysokiej frekwencji Konfederacja otrzymuje ponad 6% i zdobywa trzy mandaty w Parlamencie Europejskim. Wspaniały dzień i świetny wynik! Dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie i życzliwość, której doświadczaliśmy przez ostatnie tygodnie. Ku chwale Ojczyzny!” – napisał Krzysztof Bosak w mediach społecznościowych. Polityk dodał, że „właśnie ukształtował się w Polsce system czteropartyjny, w którym Konfederacja jest głównym punktem odniesienia na ideowej prawicy”.

Wyniki Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego jako optymistyczny prognostyk odebrała Kaja Godek. „6,1% dla Konfederacji przy rekordowej frekwencji (czynnik niekorzystny dla EUsceptyków), notorycznym zamilczaniu, a potem atakowaniu przez media publiczne i inne prorządowe – to jest wielka rzecz! Dobry prognostyk na jesień. Przy takim wyniku wprowadzamy do Sejmu kilkunastu posłów!" – napisała na Twitterze.

„To wspaniała rzecz wobec tej plemiennej wojny PO-PiS-u”

Podczas wieczoru wyborczego wyniki wyborów skomentował również Grzegorz Braun. – Kochane PiSiory, niech nikt wam nie wmawia, że to Konfederacja zabiera głosy i zwycięstwo PiS-owi. To my wywołaliśmy rząd do tablicy i po latach udawania, że nie ma tematu zaczęli mówić o roszczeniach i propagandzie LGBT. To nasza zasługa – stwierdził.

Głos zabrał również Piotr Liroy-Marzec. – Największą naszą wygraną jest to, że mając w głowie tyle ambicji i mając tylu liderów osiągnęliśmy jedność To wspaniała rzecz wobec tej plemiennej wojny PO-PiS-u – stwierdził.

Sondaż exit poll – co to jest?

Sondaż exit poll jest to badanie, które przeprowadzane jest przez agencje badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit poll podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media. Co naturalne, obowiązuje w nich pewien margines błędu, zazwyczaj rzędu kilku procent. Problem może występować zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, gdy większy jest odsetek głosów nieważnych ze względu na błędnie wypełnione karty do głosowania. Pojawia się większe ryzyko sytuacji, w której osoba przepytana przez ankietera i uwzględniona w sondażu, w rzeczywistości oddała nieważny głos.