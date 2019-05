Robert Biedroń komentuje wyniki wyborów. „Dzisiaj mówi o nas cały świat”

Według badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat, PiS notuje 42,4 proc., a KE – 39,1 proc. Wynik ponad progiem osiągnęły jeszcze dwie formacje: Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.) i Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (6,1 proc.). Pod progiem znalazły się Kukiz'15 (4,1) oraz Lewica Razem (1,3 proc.). Podczas wieczoru wyborczego wynik wyborów skomentował Robert Biedroń. Zarówno były prezydent Słupska, jak i jego współpracownicy fetowali osiągnięcie trzeciego rezultatu w Polsce. Wystąpieniu liderowi Wiosny towarzyszyły hymn Unii Europejskiej, różnokolorowe konfetti oraz okrzyki zwycięstwa.

„Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce”

– Zrobiliśmy to! Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Dziękuję wam za to – powiedział Robert Biedroń. – 4 lutego na Hali Torwaru spotkaliśmy się, żeby połączyć nasze marzenia, żeby opowiedzieć nową historię dla Polski, dla Polek i Polaków. 4 lutego nie mieliśmy nic, nie mieliśmy ani złotówki z dotacji, nie mieliśmy tych wszystkich spółek Skarbu Państwa, które niektórym pomagają wygrywać, nie mieliśmy tego, co mają stare partie polityczne. Ale mieliśmy coś, czego oni dzisiaj nie mają. Mieliśmy jedno, wielkie, wspólne marzenie, że polityka może wyglądać inaczej. I wygraliśmy! – kontynuował lider Wiosny.

Robert Biedroń mówił także o marzeniach. Wskazywał, że Wiosna udowodniła, iż w demokracji nie trzeba wybierać mniejszego zła i porzucać swoich marzeń. – Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło. Pokazaliśmy, że mając marzenia, że będąc zdeterminowanymi można góry przenosić – powiedział lider Wiosny. Polityk zapowiedział również, że jego partia „dopiero się rozkręca”. Zobaczycie co będzie na jesieni. Mówi dzisiaj o nas cały świat, cały świat mówi o tym, że powstała partia polityczna w Polsce, która szła pod prąd, która miała odwagę mówić rzeczy, których inni bali się powiedzieć, cały świat mówi, że stworzyli tę partię ludzie nietypowi, niestandardowi, bo mający odwagę i dziękuję wam za to! – podsumował Biedroń.