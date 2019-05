Komentarze po ogłoszeniu wyników wyborów. „System czteropartyjny” i „Będzie jeszcze lepiej”

Krystyna Pawłowicz przywołała na Twitterze wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. „Prezes już powiedział: Wygraliśmy” – zauważyła posłanka. „A na jesieni musimy uzyskać większość konstytucyjną, by poprowadzić naprawę Polski dalej. By ją zabezpieczyć, a zmiany utrwalić. By móc wreszcie uchwalić dla Polski nową, polską konstytucję,by uporządkować media, sądownictwo itd. Od dziś kontynuujmy kampanię wyborczą do Sejmu RP” – podsumowała.

„Otrząsnąć się trochę, wyciągnąć wnioski i do przodu”

Do wyników wyborów odniósł się także Krzysztof Bosak, który nie uzyskał mandatu. „Właśnie ukształtował się w Polsce system czteropartyjny, w którym Konfederacja jest głównym punktem odniesienia na ideowej prawicy” – napisał polityk, nawiązując do faktu, że Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy odnotowała czwarty wynik w wyborach.

Niektórzy przedstawiciele polskiej sceny politycznej skupili się także na podziękowaniach dla wyborców. „Tym, którzy poszli do wyborów -dziękuje, tym, którzy głosowali na Koalicję Europejską – bardzo dziękuję! Przed nami: wyzwania trudniejsze, niż myśleliśmy: i dla nas, i dla Europy! Otrząsnąć się trochę, wyciągnąć wnioski i do przodu” – napisał Michał Boni, który prawdopodobnie nie dostał się do europarlamentu.

Wyniki wyborów skomentował także Mateusz Morawiecki. „Historyczny wynik PiS-u w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!” – napisał premier. Drugi wynik Koalicji Europejskiej nie jest przez wszystkich upatrywany w kategoriach porażki. Jakub Stefaniak zaznaczył, że „jest dobrze, będzie jeszcze lepiej”. Rzecznik PSL podziękował także swoim bliskim za wsparcie.

Wyniki wyborów i rozdział mandatów

Według badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat, PiS notuje 42,4 proc., a Koalicja Europejska – 39,1 proc. Wynik ponad progiem osiągnęły jeszcze dwie formacje: Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.) i Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (6,1 proc.). Pod progiem znalazły się Kukiz'15 (4,1) oraz Lewica Razem (1,3 proc.).

Wynika z tego wstępnie – sondażowo, że PiS zdobył w Parlamencie Europejskim 24 mandaty, Koalicja Europejska – 22, Wiosna Roberta Biedronia i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – po 3 mandaty – wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.

Według tego samego badania na mandaty mogą liczyć m.in. Włodzimierz Cimoszewicz (KE), Jacek Saryusz-Wolski (PiS), Danuta Huebner (KE), Robert Biedroń (Wiosna), Adam Bielan (PiS), Jarosław Kalinowski (KE), Witold Waszczykowski (PiS), Marek Belka (KE), Zdzisław Krasnodębski (PiS), Ewa Kopacz (KE), Krzysztof Hetman (KE), Elżbieta Kruk (PiS), Tomasz Poręba (PiS), Beta Szydło (PiS), Róża Thun (KE), Jerzy Buzek (KE), Jadwiga Wiśniewska (PiS), Radosław Sikorski (KE), Anna Zalewska (PiS), Joanna Ochojska (KE), Bartosz Arłukowicz (KE), Joachim Brudziński (PiS), Magdalena Adamowicz (KE), Anna Fotyga (PiS) Tomasz Frankowski (KE), Karol Karski (PiS), Zbigniew Kuźmiuk (KE), Patryk Jaki (PiS), Dominik Tarczyński (PiS), Adam Jarubas (KE), Beata Mazurek (PiS), Beata Kempa (PiS).