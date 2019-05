Czeka nas rekonstrukcja rządu. Kilku ministrów dostało się do europarlamentu

Chociaż wciąż nie znamy oficjalnych, końcowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, to sondaż exit poll wskazuje na zwycięstwo PiS-u. Mandat uzyskała Beata Szydło, która może pochwalić się najwyższym wynikiem w skali kraju. Wicepremier oraz przewodnicząca Komitetu Społecznego startowała z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Po wyborach prawdopodobnie konieczne będzie powołanie nowego ministra spraw wewnętrznych i administracji, ponieważ w okręgu obejmującym województwa zachodniopomorskie i lubuskie mandat zdobył Joachim Brudziński. Do Brukseli wyjedzie również minister edukacji, Anna Zalewska, która startowała z okręgu dolnośląsko-opolskiego.

Na miejsce w Brukseli może liczyć również Beata Kempa, która w radzie Ministrów zajmuje się kwestiami związanymi z pomocą humanitarną. Mandat z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego uzyskał z kolei wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki. Niepewna mandatu jest za to Andżelika Możdżanowska, czyli wiceminister inwestycji i rozwoju startująca z Wielkopolski. Wśród „wygranych” wyborów znalazła się również Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS-u startowała z województwa lubelskiego.

Wyniki wyborów i rozdział mandatów

Według badania exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsat, PiS notuje 42,4 proc., a Koalicja Europejska – 39,1 proc. Wynik ponad progiem osiągnęły jeszcze dwie formacje: Wiosna Roberta Biedronia (6,6 proc.) i Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (6,1 proc.). Pod progiem znalazły się Kukiz'15 (4,1) oraz Lewica Razem (1,3 proc.). Wynika z tego wstępnie – sondażowo, że PiS zdobył w Parlamencie Europejskim 24 mandaty, Koalicja Europejska – 22, Wiosna Roberta Biedronia i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – po 3 mandaty.