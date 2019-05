Stuhr skomentował wyniki wyborów do PE. „Trudno to ogarnąć rozumem”

W rozmowie z Wirtualną Polską Maciej Stuhr przyznał, że „sytuację, która panuje w Polsce trudno ogarnąć rozumem”. – To są czyste emocje. Racjonalne argumenty biorą w łeb. Nie wiem, w Polsce jest chyba szerokie przekonanie, że reforma szkolnictwa się udała. Tymczasem w szkołach obserwuje dantejskie sceny. A wyborcy mimo tego dali mandat minister Zalewskiej. Czy można wysnuć z tego jakiś wniosek? Że są z niej zadowoleni? – zastanawiał się aktor.

W ocenie Stuhra „afery które pogrążały poprzednich rządzących, jak np. zegarek niewpisany do oświadczenia majątkowego czy obszarnicze sukcesy Morawieckiego, wydaje się, że nie korespondują z wymiarem afer, z którymi dziś mamy do czynienia”. – Polakom mam wrażenie to w ogóle nie przeszkadza. Trudno odnieść się do tego rozumem - tłumaczył. Aktor przyznał, że „coś jest takiego w PiS, że przyciąga swoich wyborców”. – Taka jest Polska, czy komuś się to podoba, czy nie. Przez większość życia byłem w mniejszości i wśród przegranych głosujących. Znam to uczucie frustracji. Umiem jednocześnie żyć, robić swoje i być na froncie, kiedy trzeba. Cóż więcej, od jutra walczymy od nowa – podsumował Maciej Stuhr.

Wyniki exit poll

Sondaż przeprowadziła pracownia IPSOS. Z badania wynika, że w niedzielnych wyborach do europarlamentu 42,4 proc. głosujących wybrało PiS. Koalicja Europejska zajęła drugie miejsce z wynikiem rzędu 39,1 proc. Jeśli prognozy sprawdzą się, to Wiosna Roberta Biedronia zajmie w wyborach trzecie miejsce, z 6,6 proc. głosów. Tuż za ugrupowaniem byłego prezydenta Słupska znalazła się Konfederacja z 6,1 proc. głosów. Poniżej progu wyborczego znalazły się Kukiz'15 oraz Lewica Razem.