NA ŻYWO: Wybory do Parlamentu Europejskiego – dane z PKW

07:18 Jak podaje PKW, nie przeliczono jeszcze 1119 protokołów obwodowych komisji wyborczych. W żadnym okręgu wyborczym nie ma jeszcze możliwości ustalenia podziału mandatów. 07:10 Tuż po godz. 7:00 PKW podała dane z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych (o których informowaliśmy już wcześniej - red.). Frekwencja wyniosła 45,42 proc.



Oto wyniki głównych komitetów:



PiS - 46,01 proc.

Koalicja Europejska - 37,87 proc.

Wiosna - 6,02 proc.

Konfederacja - 4,55 proc.

Kukiz'15 - 3,71 proc.

Lewica Razem - 1,23 proc. 07:08 Joanna Miziołek: Jeśli Koalicja Europejska pójdzie do wyborów w obecnym kształcie, zrobi prezent Jarosławowi Kaczyńskiemu 07:01 Krystyna Pawłowicz widzi już Beatę Szydło w roli przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Przypomnijmy, była premier zdobyło największy wynik w skali kraju.



twitter.com 06:50 Sondażowe wyniki wyborów wprowadziły niektóre redakcje w błąd. Tymczasem o godz. 7:00 konferencja PKW, na której prawdopodobnie poznamy pełne wyniki wyborów.



twitter.com 06:45 To były najłatwiejsze wybory dla opozycji. Nawet jeśli przyjąć retorykę „pierwszej połowy meczu” – to obóz rządzący jest po niej wyraźnym faworytem w walce o władzę – pisze Anna Gielewska.



Anna Gielewska: PiS idzie po zwycięstwo jesienią 06:28 Dane z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych prezentują się następująco: PiS – 46,01 proc., KE – 37,87 proc. , Wiosna – 6,02 proc., Konfederacja – 4,55 proc., Kukiz’15 – 3,71 proc.. Lewica Razem – 1,23 proc. 06:02 PKW zaprezentowała dane z 90,03 proc. obwodowych komisji wyborczych. Wyniki kształtują się następująco: PiS - 46,5 proc., Koalicja Europejska - 37,5 proc., Wiosna Roberta Biedronia - 5,96 proc., Konfederacja - 4,53 proc. 05:45 PiS zdobędzie trzy mandaty na Podkarpaciu?



twitter.com 05:30 Wyniki po przeliczeniu głosów z 21927 na 27285 obwodowych komisji kształtują się następująco: PiS – 47,7 proc., Koalicja Europejska 36,4 proc., Wiosna 5,8 proc., Konfederacja 4,5 proc., KUKIZ'15 3,7 proc., Lewica Razem 1,2 proc. 05:20 Marcin Palade porównuje wyniki sondażu exit poll i late poll.



twitter.com