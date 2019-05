Pawłowicz komentuje wyniki wyborów do PE. Mówi o zwycięstwie, komunistach i Tusku

„Prezes już powiedział: wygraliśmy!” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. „Naszym wyborcom bardzo dziękujemy za zaufanie! Naszym nowym europosłom, którzy tworzą naprawdę atomowy zespół ds. naprawiania UE – gratulujemy! W UE powalczymy teraz poważnie i ostro o polskie interesy!” – dodała w kolejnym wpisie.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości w publikowanych w mediach społecznościowych wpisach nawiązała także do wyborów parlamentarnych. „A na jesieni musimy uzyskać większość konstytucyjną, by poprowadzić naprawę Polski dalej... By ją zabezpieczyć, a zmiany utrwalić... By móc wreszcie uchwalić dla Polski nową, polską konstytucję, by uporządkować media, sądownictwo itd. Od dziś kontynuujmy kampanię wyborczą do Sejmu RP” – zapowiedziała.

„Skomunizowany Sikorski, antypolska Thun, chuliganka Gasiuk”

Krystyna Pawłowicz skomentowała wynik Koalicji Europejskiej. „A w im. KE na 22 mandaty będzie 5-cioro beton komunistów: Miller, Belka, Cimoszewicz, Arłukowicz, Hubner, skomunizowany Sikorski, antypolska Thun, chuliganka Gasiuk” – wymieniła. Posłanka PiS zwróciła się także do Donalda Tuska. „A, zapomniałam podziękować też panu kierownikowi D. Tuskowi. Jego nienawiść do wolnej, suwerennej Polski, nieuczciwość polityczna i pogarda dla Polaków zmobilizowała polskich wyborców” – napisała.

Wynik Beaty Szydło

„Polka, Beata Szydło, była premier, zdobyła najsilniejszy mandat demokratycznych wyborów do PE – ok 500 tys. głosów- powinna być forsowana przez nas na przewodniczącą tego Parlamentu” – apelowała w mediach społecznościowych Krystyna Pawłowicz. Kilka słów skierowała również do Fransa Timmermansa. „A pan ile głosów dostał? Jak silny jest pana mandat? Bo pani Premier Beata Szydło dostała ok. 500 tys. Poprze ją pan na przewodniczącą UE parlamentu?” – pytała w mediach społecznościowych.

Czytaj także:

Wybory do PE. Środa oskarża Schetynę o wygraną PiS: Czy nie można go wysłać po rozum do głowy?