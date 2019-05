Kiedy poznamy wyniki wyborów? Szef PKW wyjaśnia

W poniedziałek 27 maja po godzinie 7 rano Państwowa Komisja Wyborcza zwołała konferencje, w trakcie której podano wyniki z ponad 95 proc. obwodowych komisji wyborczych. Wszystkich nurtowało pytanie – kiedy pełne rezultaty. O tym mówił szef PKW Sylwester Marciniak.

– Kiedy trafią do nas wszystkie protokoły, to już głównie kwestia działań matematycznych. Natomiast wystarczy, że jedna komisja nie przekaże (protokołu – red.), no i czekamy na przekazanie ostatecznych wyników, bo wtedy wyników nie może przekazać też komisja okręgowa – tłumaczył Sylwester Marciniak. – Mam nadzieję, że to będzie stosunkowo szybko – podkreślił, zaznaczając, że PKW i tak jest zaskoczona tym, jak szybko spływały wyniki głosów. Dopytywany o to, kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, Marciniak stwierdził, że „możliwie najszybciej” i przyznał, że może to być kwestia godzin.

Blisko 100 proc.

Po godzinie 8 rano na swojej stronie internetowej PKW podała wyniki z 99,25 proc. komisji obwodowych. Wyglądają one następująco: Prawo i Sprawiedliwość: 45,57 proc., KE – 38,29 proc., Wiosna Roberta Biedronia – 6,04 proc., Konfederacja – 4,55 proc., Kukiz'15 – 3,7 proc., Lewica Razem – 1,24 proc.

