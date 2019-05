Scheuring-Wielgus: Najtrudniej dziś ma PiS, bo musi skonsumować zwycięstwo

Joanna Scheuring-Wielgus dostała się do Sejmu z list Nowoczesnej. Obecnie reprezentuje partię Teraz! Ryszarda Petru. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startowała z list Wiosny Roberta Biedronia w okręgu nr 4 obejmującym Warszawę i kilka sąsiednich powiatów. Po przeliczeniu głosów z 99,25 proc. komisji obwodowych Państwowa Komisja Wyborcza podała, że Wiosna uzyskała poparcie w wysokości 6,04 proc.

Zdaniem posłanki jest to ogromny sukces Roberta Biedronia. – Tego nie można mu odmówić. Wiosna wykonała gigantyczną robotę. To są świetni ludzie, którzy mają świetny odbiór na spotkaniach, na ulicach. Robert pokazał bardzo ważne problemy: ekologia, Kościół – mówiła w rozmowie z Onetem. Scheuring-Wielgus przyznała jednak, że wynik mógłby być o wiele lepszy. – Wydaje mi się, że to, co wszystkich nas zaskoczyło, to to, że wysoka frekwencja działa na korzyść PiS. Jako opozycja demokratyczna zagrzewaliśmy do tego, żeby iść na wybory, że są ważne itd. Okazuje się, że korzysta na tym środowisko prawicowe i radykalne również – tłumaczyła.

Wśród przyczyn zwycięstwa PiS polityk wymieniła m.in. „machinę propagandową i kupę pieniędzy”. – Może też jest tak, że taki, powiedzmy, zwykły Kowalski patrzy sobie, idąc ulicą, i mówi: No przecież, nic strasznego się nie dzieje. Słońce świeci. Mogę normalnie pójść do sklepu, coś kupić. Od czasu do czasu coś dostanę od rządu – fajnie, nigdy wcześniej nie dostawałem. O to chodzi, być może ludzie w ten sposób myślą – wyjaśniła.

– Koalicja Europejska może zaklinać rzeczywistość, ale niestety nie odniosła sukcesu. Mnie to nie przekonuje, że trzeba się łączyć. Ja uważam, że Wiosna nie powinna wchodzić do koalicji, bo ona połyka. Nie można się poddawać. Trzeba wyciągnąć wnioski. Najtrudniej dziś ma PiS, bo musi skonsumować zwycięstwo – dodała parlamentarzystka.