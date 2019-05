Prezydent Duda o frekwencji w wyborach do PE: Jestem bardzo dumny z moich rodaków

Po przeliczeniu 99,25 proc. głosów (27079 z 27285 komisji obwodowych) w wyborach do Parlamentu Europejskiego można mówić o rekordowej frekwencji. Do urn wyborczych poszło 45,61 proc. uprawnionych do głosowania. – Frekwencja w wyborach do PE – fenomenalnie wysoka, pokazuje, że nasza demokracja się ugruntowuje, pokazuje też dojrzałość naszego społeczeństwa – powiedział prezydent. – Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wysłuchany – dodał.

– Jestem bardzo dumny z moich rodaków, że dali pokaz rozumienia dla demokratycznych procesów – powiedział Andrzej Duda. Prezydent pogratulował również wszystkim kandydatom, którzy zostali wybrani na europosłów. – Wszystkim im daję bardzo silną legitymację w tej przestrzeni europejskiej. Mogą z dumą wejść do budynków Parlamentu Europejskiego – stwierdził.

Wybory do PE

Po przeliczeniu danych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych podano, że najwięcej głosów otrzymało Prawo i Sprawiedliwość (45,56 proc.). Na następnych miejscach znalazły się: Koalicja Europejska (38,3 proc.), Wiosna Roberta Biedronia (6,04 proc.), Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy (4,55 proc.), Kukiz'15 (3,7 proc.), Lewica Razem (1,24 proc.).

