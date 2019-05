Prezydent Nowej Soli komentuje wyniki wyborów. Mówi o kiełbasie na grillu, arogancji i „wstydzie za Polskę”

Wyniki wyborów w mediach społecznościowych postanowił skomentować prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. „Przepraszam, przestałem wierzyć w mądrość Polaków. Przestałem wierzyć w Polskę. Wygrała wiara w cuda. Wygrała buta i arogancja. Rozum i ekonomia przegrały z bezczelnym oszukiwaniem Polaków i wmawianiem im, że pieniądze produkuje rząd. Ponad 40% Polaków nie wie o tym, że rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Ma tylko nasze, nam zabrane. Może je mądrze wydać inwestując w przyszłość, może też je roztrwonić nie martwiąc się o to, co będzie jutro. Za pozorny dobrobyt dzisiaj przyjdzie nam zapłacić jutro. Jak za Gierka” – napisał na Facebooku.

„Polska to dziwny kraj, może już nie dla takich ludzi jak ja, dla których zdrowy rozsądek, ekonomia, wiedza, doświadczenie, uczciwość, pracowitość... są przewodnikiem” – dodał prezydent Nowej Soli.

„Ważne, że jest piwo i kiełbasa na grilla”

Wadim Tyszkiewicz stwierdził, że elektorat Kaczyńskiego „ma w nosie wszystko, co go bezpośrednio nie dotyczy, poza 500+ i innymi plusami wypłacanymi do ręki”. „Skąd? Nieważne. To już tego elektoratu nie interesuje. Ważne, że jest piwo i kiełbasa na grilla. Zainteresują się tym dopiero wtedy, kiedy zacznie już boleć, a zacznie. Tylko wtedy będzie już za późno” – napisał prezydent w mediach społecznościowych.

W kolejnej części wpisu na Facebooku, Wadim Tyszkiewicz poinformował, że „trzeba się będzie otrząsnąć z tego wstydu za Polskę i walczyć dalej”. „Życie jest tylko jedno i nie wolno go pozwolić zmarnować miernotom, dla których władza jest celem samym w sobie, a nie narzędziem do osiągnięcia celu, jakim powinna być silna, stabilna i bezpieczna Polska” – czytamy.

