Powyborczy briefing Kaczyńskiego: Sądzimy, że metody naszych przeciwników będą jeszcze gorsze

– Szanowni państwo, wygraliśmy wybory. Wygraliśmy je w sposób dość zdecydowany, ale to w żadnym razie nie oznacza, że uznajemy, że sprawa władzy w Polsce została rozstrzygnięta. Mówiłem o tym wczoraj, powtarzam to i teraz – przypomniał Jarosław Kaczyński. – Chciałem podziękować wyborcom za poparcie. Ale także tym wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach, bo rzeczywiście postęp tutaj jest ogromny. To jest w ogóle nowa jakość, ta frekwencja i to z całą pewnością jest dowód umacniania się polskiej demokracji. Bardzo nas to cieszy – podkreślał.

Podziękowanie dla premiera

– Chciałem powiedzieć kilka słów, które bardzo się zaangażowały w kampanię, i których liczne wystąpienia niewątpliwie miały bardzo duże znaczenie dla jej przebiegu i ostatecznego sukcesu. Przede wszystkim muszę wymienić tutaj pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tak jak w kampanii samorządowej, tak i teraz był na pierwszej linii. On jest niebywale wręcz odporny na wszelkiego rodzaju trudy i tym razem tę ogromną odporność wykazał. Był na dziesiątkach spotkań, zabierał głos dziesiątki, jeśli nie przeszło sto razy, był jak zwykle niezwykle aktywnym uczestnikiem kampanii wyborczej – mówił prezes PiS.

Podziękowanie dla byłej premier i szefa sztabu

– Chciałbym podziękować pani Beacie Szydło za niezwykłą pracę – i to nie tylko w swoim okręgu wyborczym, gdzie odniosła ten gigantyczny sukces, przeszło pół miliona głosów, ale także za pracę w całym kraju. Czuła się odpowiedzialna za całą partię, nie tylko za swój okręg. Rzeczywiście wykonała też olbrzymią pracę z tą samą determinacją i odpornością na zmęczenie, którą prezentowała już od roku 2015 w kampaniach, gdzie jej udział w dwóch zwycięstwach był naprawdę wielki – oceniał Kaczyński. – Chciałem też na ręce szefa sztabu (europosła Tomasza Poręby – red.) złożyć podziękowania za świetną pracę, w sensie organizacyjnym i intelektualnym i wszystkim członkom sztabu, którzy naprawdę zrobili bardzo, bardzo dużo – dodał.

Kaczyński o przeciwnikach politycznych

– Ten sukces to jest najlepszy wynik jaki kiedykolwiek jakakolwiek partia uzyskała po 89 roku w wyborach wszelkiego rodzaju. Nikt nigdy nie uzyskał więcej niż przeszło 45 procent. Nie jest to dla nas sygnał do zaniechania wysiłku, zaniechania pracy, do zastanawiania się nad tym, co uczynią ci, którzy chcą, żeby było, jak było. Oni ciągle są, oni ciągle są aktywni i oni będą z całą pewnością walczyć i to metodami, których niewielką część poznaliśmy w tych wyborach. Sądzimy, że te metody będą jeszcze gorsze niż dotychczas. Ale mimo wszystko jesteśmy przekonani, że zwyciężymy. Dziękuję bardzo. – zakończył swoją wypowiedź Jarosław Kaczyński.

