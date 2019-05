Beata Szydło zdeklasowała innych kandydatów. Uzyskała więcej głosów niż... trzy komitety razem wzięte

Beata Szydło startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10 obejmującego województwa świętokrzyskie i małopolskie. Wicepremier wybrało aż 525 811 osób, co stanowi najlepszy wynik w skali kraju. Co ciekawe, komitety Kukiz'15, Polexit i Jedność Narodu uzyskały w sumie nieco ponad 513 tys. głosów.

Biorąc pod uwagę indywidualne osiągnięcia kandydatów, drugie miejsce w zestawieniu zajął Jerzy Buzek. Były premier startujący z list Koalicji Europejskiej uzyskał 422 445 głosów. Trzecie miejsce z wynikiem 409 373 zajęła Jadwiga Wiśniewska ubiegająca się o mandat z list PiS-u. Kolejne lokaty zajęli: Janina Ochojska (307 227), Tomasz Poręba (276 014) i Patryk Jaki (258 366).

Całościowe wyniki wyborów:

PKW rozpoczęła swoją konferencję po godz. 14 w poniedziałek 27 maja. Dowiedzieliśmy się na niej, że frekwencja w wyborach wyniosła 45,68 proc. Uprawnionych do głosowania było 30 118 852 wyborców, a komisje wydały 13 760 974 kart do głosowania. Rozkład głosów wyglądał następująco:

Podczas konferencji PKW podano także procentowy rozkład wyników:

Prawo i Sprawiedliwość 45,38% Koalicja Europejska 38,47% Wiosna Roberta Biedronia 6,06% Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy 4,55% Kukiz'15 3,69% Lewica Razem 1,24% Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 0,54% Polexit 0,06% Jedność Narodu

0,02%





