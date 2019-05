Owsiak: Wstydźcie się wszyscy ci, którzy nie poszliście na wybory. I nie ma tu żadnej wymówki

– Głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień, nie poszła na wybory. Po prostu miała to gdzieś. Jest to nieprawdopodobne do przyjęcia w moim sercu, w mojej głowie. Jest to rzecz niebywała, że my – wolny naród, który samemu wybiera to, co mu najbardziej odpowiada, w większości, czyli w ponad połowie swojej mocy, siły i bytu rezygnuje z tej możliwości – mówił w nagraniu zamieszczonym na Facebooku Jerzy Owsiak.

Na tym jednak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie poprzestał. – Wstyd, obciach, coś po prostu niepojętego! Wstydźcie się wszyscy ci, którzy nie poszliście na wybory. I nie ma tu żadnej wymówki: nie ma na kogo głosować, nie chciałem, to, siamto, owamto. No właśnie od tych wyborów zależy to, czy później to wieczne narzekanie będzie miało sens. Wybieramy my, nikt za nas. To były demokratyczne wybory: prawdziwe, uczciwe i taka jest wola narodu. Niestety, mniejszej części. Tak być nie powinno – podsumował Owsiak.