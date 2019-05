Wiosna pozostanie sama. „Przekleństwem jest przekonanie, że jeden wielki blok odsunie PiS od władzy”

– Zrobiliśmy to. Udało nam się coś, co nie udało się żadnej partii politycznej poza duopolem. Zrobiliśmy coś, w co inni jeszcze kilka miesięcy temu wątpili. Zrobiliśmy coś, co sprawiło, że dzisiaj jest nadzieja na to, że inna polityka jest możliwa. Jesteśmy dzisiaj trzecią siłą polityczną – zaczął swoje wystąpienie Robert Biedroń. Przypomniał, że tylko trzy ugrupowania, w tym właśnie Wiosna, zdobyły mandaty do Parlamentu Europejskiego.

– Jesteśmy z tego dumni. To nie było łatwe. Nie mamy subwencji, nie mamy dotacji, nie mamy wsparcia spółek Skarbu Państwa, wsparcia wielkich mediów i koncernów. Mamy za to nasz entuzjazm, energię i odwagę pójścia pod prąd. To się opłaciło, wybraliśmy dobrą drogę jako Wiosna. I chciałbym podziękować wszystkim wyborcom i wyborczyniom, tym którzy na nas zagłosowali, ponad 800 tys. ludzi w całej Polsce i za granicą zagłosowało na Wiosnę – mówił na konferencji prasowej.

Biedroń: Będę liderem listy Wiosny w wyborach parlamentarnych

Lider wiosny przedstawił też plany na najbliższą przyszłość. – Od wczoraj pracuje już zespół, który przygotowuje Wiosnę do kolejnych wyborów jesiennych do Sejmu i Senatu – zdradził Robert Biedroń. – Będę liderem Wiosny do parlamentu polskiego, tak jak byłem liderem Wiosny do Parlamentu Europejskiego. Stworzymy najlepszą z możliwych list, tak żeby wiosenne jaskółki zawitały nie tylko do PE, ale także za kilka miesięcy do polskiego – zapowiadał.

Biedroń: Zobaczycie państwo, że PiS znów wygra wybory

– Ja wierzę w pluralizm i uważam, że przekleństwem tej narracji jest przekonanie, że jeden wielki blok odsunie Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Nie odsunie, widzimy to, kolejna próba jest nieudana. Trzeba postawić na pluralizm – mówił. – Bo jeżeli to się nie stanie, to zobaczycie państwo, że Prawo i Sprawiedliwość znów wygra wybory. Musimy wzmacniać różnorodność tych wyborów. Ludzie muszą mieć na kogo głosować, bo nie mają swoich przedstawicieli. Jeżeli widzą, że ich przedstawiciele są wyśmiewani, spychani na margines, jeżeli nie daje się im szansy, to ludzie nie chcą głosować. Dajmy im szansę na wybór.

Wiosna jesienią wystartuje samodzielnie

– Mieliśmy wczoraj długie rozmowy. Dzisiaj Wiosna podjęła decyzję o samodzielnym starcie. Startujemy niezależnie. Wygraliśmy pierwsze wybory, idziemy po kolejne. Nie ma innych scenariuszy na stole, taki jest plan działania. – Jesteśmy gotowi na rozmowy z wszystkimi postępowymi siłami. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć, a podzielają podobne wartości – mówił. Tym samym potwierdził słowa Krzysztofa Gawkowskiego z poniedziałku 27 maja, który w rozmowie z tygodnikiem „Wprost” wykluczał dołączenie do Koalicji Europejskiej.