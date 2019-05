Donald Tusk skomentował wybory do PE. „Moje serce biło dla kolegów i koleżanek z opozycji”

Donald Tusk rozmawiał we wtorek z dziennikarzami, którzy pytali go o ocenę wyników wyborów europarlamentarnych. Polityk zwrócił uwagę na fakt, że niedzielne wybory przyciągnęły dwa razy więcej obywateli niż pięć lat temu. – To coś bardzo optymistycznego. Bardzo wielu naszych rodaków zrozumiało, że wybory europejskie, to wybory dotyczące losu i przyszłości Polaków. To znak pozytywny – dodał szef Rady Europejskiej cytowany przez Onet.

„Przewaga PiS-u jest zrozumiała”

Były polski premier ocenił, że „obóz rządzący ma prawo do satysfakcji” . – Przekonująco użył narzędzi przekonywania Polaków: polityka socjalna, czasem wręcz prezenty. Dzisiaj sytuacja gospodarcza pozwala na taką politykę, a PiS korzysta z tego pełnymi garściami – podkreślił Tusk. Stwierdził również, że opozycja nie ma dostępu do takich narzędzi oraz mediów publicznych. – Więc jej wynik też oceniam wysoko. Media publiczne to ukierunkowana i agresywna propaganda rządowa – dodał.