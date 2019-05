Zgrzyt w Koalicji Europejskiej. „Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to nie ludzie z zewnątrz"

Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone w niedzielę 26 maja. Na Podkarpaciu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 65,07 proc., Koalicja Europejska zdobyła 21,56 proc poparcie. Jak podaje TVP Info, w tym okręgu tylko w gminie Cisna, KE miała lepszy wynik niż PiS. „Tam trzeba jechać, sprawdzić i przeanalizować, jak tego dokonali. Widać, że się da” – napisała jedna z użytkowniczek mediów społecznościowych, komentując wyniki wyborów. „Ludzie z zewnątrz. Napływowi. Wielu z Dolnego Śląska i Wrocławia" – odpowiedział internautce Grzegorz Schetyna, przedstawiając swoją analizę sytuacji.

„Tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd”

Do dyskusji włączyła się Elżbieta Łukacijewska z Platformy Obywatelskiej. „Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to nie »ludzie z zewnątrz<, tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd. To wspaniała wspólnota, gościnna, otwarta i przedsiębiorcza. Jestem dumna, że mieszkam w Cisnej i dziękuję wszystkim moim sąsiadom za oddane głosy na KE” – napisała na Twitterze. „Na pewno idziemy po więcej!” – dodała.

W wyborach do europarlamentu Elżbieta Łukacijewska zdobyła mandat. Startowała z okręgu 9 z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska.