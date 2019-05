Halicki i Liberadzki szefami polskich delegacji swoich partii do europarlamentu

„Miło mi poinformować, że dzisiaj zostałem wybrany szefem delegacji PO-PSL w ramach frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) w Parlamencie Europejskim. Dziękuję koleżankom i kolegom za zaufanie” – napisał na Twitterze Andrzej Halicki z PO.

„Dziś zostałem wybrany szefem polskiej delegacji SLD do PE. Wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem, Leszkiem Millerem, Markiem Belką i Markiem Baltem, który został wybrany skarbnikiem delegacji, zasilimy frakcję Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejski” – oznajmił Bogusław Liberadzki.

Kandydaci, którzy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskali mandat europosła, odebrali dziś zaświadczenia o swoim wyborze z rąk z rąk pełniącego obowiązki szefa Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza.

Wyniki wyborów do europarlamentu, a frakcje w PE

W Brukseli będzie nas reprezentowało 27 polityków PiS-u, którzy zasilą frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Drugi wynik osiągnęła Koalicja Europejska, która wyśle do Brukseli 22 europosłów. W tym przypadku jednak jej europosłowie zasilą dwie frakcje: 18 europosłów z PO i PSL dołączy do frakcji Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), a 4 europosłów z SLD dołączy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Wiosna Roberta Biedronia, która uzyskała 3 mandaty, również dołączy do Socjalistów i Demokratów.