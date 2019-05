Nowo wybrani europosłowie odebrali zaświadczenia od PKW. „Idziecie reprezentować naszą ojczyznę”

Za kilka tygodni pracę w Brukseli rozpocznie 51 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2019-2024. Po formalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mandat obejmie 52 europoseł.

Uroczystość wręczenia nowo wybranym europosłom zaświadczeń o wyborze do Parlamentu Europejskiego odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu. – Idziecie do Brukseli i Strasburga, aby reprezentować naszą ojczyznę w Europie ojczyzn. Ta wizja generała De Gaulle'a, jednego z architektów europejskiej wspólnoty, jest realizowana z udziałem Polski już od ponad 15 lat – powiedział sędzia Wiesław Kozielewicz do 52 nowo wybranych europosłów. Serdecznie gratulując im wyboru życzył, aby działając w PE, przynajmniej w części, mieć na uwadze wskazania Jana Pawła II. – W przemówieniu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r., czyli blisko 31 lat temu, papież mówił, że dzisiejsza Europa może z pewnością za znak czasu uznać stan pokoju i współpracy, który zapanował ostatecznie między jej narodami trawiącymi swe siły w poprzednich wiekach we wzajemnych wojnach, i w próbach narzucania hegemonii. Znakiem czasu jest też wyostrzona wrażliwość na prawa człowieka i na wartości demokracji, czego wasze zgromadzenie jest wyrazicielem i co pragnie zagwarantować – podkreślił przewodniczący Kozielewicz. Podkreślił też rekordową frekwencję tych wyborów.

Kto otrzymał zaświadczenia?

Zaświadczenia wręczono zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego PKW. Otrzymali je m.in.: dotychczasowa wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz wicepremier Beata Szydło, a także: Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Adam Bielan, Joachim Brudziński, Jerzy Buzek, Ryszard Czarnecki, Jarosław Duda, Anna Fotyga, Tomasz Frankowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Hübner, Patryk Jaki, Adam Jarubas, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Łukasz Kohut, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller, Andżelika Możdżanowska, Jan Olbrycht, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska i Kosma Złotowski. Pozostali wybrani europosłowie nie byli obecni w czasie uroczystości w Sali Kolumnowej.

Wybory do PE – mandaty

W tegorocznych wyborach do PE mandaty zdobyły osoby z trzech komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość – 27, Koalicja Europejska – 22 oraz Wiosna – 3. Liczbę wybieranych europosłów w poszczególnych krajach ustalono przy założeniu, że w nowej kadencji nie będzie już brytyjskich posłów. Jednak w związku z tym, że na początku nowej kadencji Wielka Brytania wciąż będzie państwem członkowskim Wspólnoty, Polska obsadzi łącznie 51, a nie 52 mandaty. Posłem, który do czasu definitywnego opuszczenia UE przez Wielką Brytanię nie obejmie swojego mandatu jest Dominik Tarczyński.

